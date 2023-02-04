ФОТО. Черти, лешие и минотавры. В Елгаве открылся 24-й Фестиваль ледяных скульптур

В пятницу, 3 февраля, в Елгаве отрылся 24-й Международный фестиваль ледовых скульптур. Скульптуры расположились в трех местах: на бульваре Яниса Чаксте, на Почтовом острове и в концертном зале под открытым небом Mītava.

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В этом году ледовые скульптуры на тему "Древние божества" создали 30 профессиональных скульпторов из 12 стран: Индонезии, Монголии, Чехии, Великобритании, Финляндии, Нидерландов, Германии, Ирландии, Украины, Польши, Литвы и Латвии.

На открытии фестиваля, которое состоялось в пятницу вечером, были объявлены победители конкурса: лучшей индивидуальной скульптурой жюри признало работу "Купала" украинского художника Олексия Подаса, второе место занял литовский скульптор Миндаугс Тендзягольскис за работу "Два лика" (Янус) и на третьем месте также оказался украинский художник Арсентий Самойлов с работой "Властелин леса" (Леший).

Foto: Foto: Kristaps Hercs, Raimonds Subatovičs

Лучшей скульптурой, созданной коллективом, жюри признало работу "Бесконечная битва" Витаутаса и Кестутиса Мустейкисов из Литвы, второе место заняла скульптура "Древний шаман" двух художников из Монголии – Мунка Эрдэнэ Цагана и Уганцецега Энктайвана, и третье место – скульптура "Мавка" (отражение в ночи), созданная украинскими художниками Артемом и Арсентием Самойловыми.

По словам организаторов мероприятия, в этом году посетители также смогут понаблюдать за созданием быстрых или, так называемых, "флэш-скульптур". В субботу и воскресенье, активно создавая новые ледяные объекты, скульпторы продемонстрируют свое мастерство как в захватывающих показательных поединках в 17:00 и 19:00 часов в концертном зале под открытым небом Mītava, так и в формате шоу в 14:00 и 16:00 часов на бульваре Яниса Чаксте и Почтовом острове.

Входной билет на фестиваль стоит 10 евро для взрослых; 5 евро для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов, цена семейного билета – 20 евро. Вход на фестиваль для детей до семи лет – бесплатный.

В дни фестиваля кассы будут работать в трех местах – на Почтовом острове, у Студенческого театра и в начале бульвара Я. Чаксте на улице Лиелас, а также на самой большой парковке – на поляне напротив Елгавского дворца. Расплатиться банковскими картами можно во всех пунктах продажи билетов.