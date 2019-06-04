ФОТО. Чертова канава на речке Наружа — необычное место недалеко от Эргли

Если вам хочется улизнуть от городской кутерьмы и отдохнуть на природе вдали от туристов, отправляйтесь в сторону Эргли, где в речке Наружа находится любопытный природный объект — Чертова канава (Velna grāvis, Velna klēpis), пишет DELFI Tūrismagids.

Наружа — маленькая речушка, русло которой наполнено большими замшелыми камнями. Вероятно, что они скатились сюда с обоих берегов. Именно этот каменистый участок реки длиной в 100 метров и шириной в 30 м и называется Чертовой канавой. Дальше берега речки расступаются и камней становится меньше.

Если вы собрались посетить это живописное место, то наберитесь терпения, потому что найти его не так уж и просто.