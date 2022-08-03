ФОТО. Чертова пещера, шашки и мельничный пруд: небольшая, но очень симпатичная природная тропа в Рауне

В Латвии регулярно встречаются места, в которых – согласно разнообразным легендам – жил и хулиганил то черт, то ведьмы, то какая-то другая нечистая сила. Например, недалеко от Риги можно найти инчукалнскую пещеру Велнала, а в Латгалии большой популярностью пользуется Чертово озеро. Еще одно связанное с чертом место находится в Рауне – небольшом селе около Цесиса. Здесь, прогуливаясь по небольшой, но довольно симпатичной природной тропе, можно дойти до раунаской пещеры Велнала.

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Двухкилометровая природная тропа в Рауне проходит вдоль одноименной речки и ведет мимо белых песчаниковых обнажений, каменистого русла реки Рауна, городища Танискалнс и той самой Чертовой пещеры.

Сама тропа не круговая, а, значит, вы можете начать свое движение по ней, как минимум, с двух мест – начала и конца. Удобнее всего оставить машину у здания раунской почты (так сделали мы) отправиться по направлению к городищу.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Как Тургид уже рассказывал, городище расположено на левом берегу реки Рауна на горе, высота которой составляет 24 метра. Уже в древние времена здесь существовало укрепленное поселение, добраться до которого было невероятно сложно: края горы были искусственно укреплены, склоны были сделаны более крутыми и отвесными, а на северо-восточной стороне был насыпан оборонительный вал высотой три метра и вырыт ров.

Прогулявшись по городищу и спустившись дальше к реке, вы увидите зеленую табличку, извещающую о начале тропы, и установленный рядом знак, который показывает, что Чертова пещера тоже находится в той же стороне. Все, что вам останется, это перейти речку по пешеходному мостику и отправиться на небольшую прогулку. Кстати, рядом с мостиком установлен деревянный столик с шашками, в которые – если вы никуда не торопитесь – можно сыграть.



Сама Чертова пещера находится посередине тропы и вам точно не удастся оставить ее незамеченной. Пещера образовалась в белом песчанике, возникшем более 350 миллионов лет назад в девонский период, в результате действия родниковых вод и находится на склоне левого берега реки Рауна, напротив мельничного пруда.

Длина пещеры 13,6 метров, ширина 5,7 метров, высота – три метра. Считается, что в свое время пещера была искусственно расширена. А вход в нее был расчищен в 2004 году после того, как в течение 20 лет его закрывал оползень.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

С пещерой связано и непременное придание: когда-то в давние-давние времена в окрестностях Рауны жил старый, богатый черт. У него было так много богатства, что он не мог ни измерить его, ни сосчитать. Сначала он спрятал свои деньги и золото в самом пекле, но молодые черти нашли его и начали тратить деньги без разрешения. Рогатый разозлился и перепрятал свое богатство: он отнес его в лес, но там его нашли дети, когда собирали грибы и ягоды.

Тогда он решил, что надо построить надежный тайник. На берегу реки Рауна черт нашел белую скалу и вырыл там глубокую пещеру. А выкопанную землю черт переносил через реку и ссыпал в кучу – так родилась гора Танис.

Черт работал долго и упорно, пока пещера не оказалась достаточно широкой и глубокой для того, чтобы вместить все его богатства и заодно и его самого. Так и стал он жить в этой пещере. Может, жил бы в ней и сейчас, но однажды весной река Рауна так разлилась, что вода затопила пещеру. Черту пришлось срочно спасать свое состояние – взвалил он его на плечи и отправился искать более надежное место. А пещера осталась.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Кроме Чертовой пещеры на тропе можно встретить различные спортивные снаряды и – в самом конце прогулки – мельничный пруд, саму мельницу, еще один столик с шашками, качели и ничейные кусты с черной и красной смородиной, ягоды с которых можно нарвать совершенно бесплатно. Вы выйдете с тропы прямо рядом с почтой, возле которой оставили машину.

Впрочем, возле мельницы можно не заворачивать обратно, а пройти дальше до доломитовых отложений и выйти практически в центр города – все зависит от того, по какому пути вы хотите пойти. Заблудиться вам не грозит в любом случае: Рауна – местечко небольшое и вы очень быстро вернетесь к тому месту, от которого начали.