ФОТО. Четыре километра осенней красоты: Природная тропа болота Чужу

Для того, чтобы увидеть настоящую красоту Латвии, нужно отправиться на природу. Например, на природную тропу болота Чужу, которую можно найти рядом с Кандавой, примерно в 95 километрах от Риги.

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Прогулку можно начать из центра Кандавы, где можно оставить машину. Или доехать до самой тропы и оставить машину здесь – правда места тут будет поменьше, нежели в центре города. Тропа здесь закольцована, и ее длина составляет 4,4 километра. На части тропы – деревянные мости, часть же пути придется пройти по земле. Причем, если летом вам может хватить кроссовок, то в нынешних условиях мы бы рекомендовали одеть хайкинговую обувь – местами здесь довольно мокро.



Кстати, болото Чужу – единственное место в Латвии, где на территории в 96 га растет так называемый курильский чай (Pentaphylloides fruticosa) – небольшой кустарник с красивыми желтыми цветочками. Цветочки можно увидеть летом, начиная с конца июня и примерно до середины августа. В остальное же время года это просто большой луг с небольшой (очень небольшой) вышкой посередине. Если на нее забраться сейчас – как это сделали мы – то можно представить, насколько красиво выглядит эта поляна на пике цветения.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Сразу после полянки (или "до" - в зависимости от того, как вы пойдете по тропе) можно увидеть то, что осталось от когда-то существовавших здесь известковых карьеров (спойлер – почти ничего) и небольшой источник, носящий гордое название "Глаз дьявола". Для того, чтобы подобраться к нему поближе, вам совершенно точно нужна специальная обувь и закрытая одежда, ибо пробираться придется вдоль забора (рядом находится частная территория) через заросли гигантской крапивы по мокрой земле.

Рядом с тропой находится и серный источник. Его лечебные свойства были открыты Жаном Данненбергом, когда он лечил ревматизм. В 1903 году здесь была открыта лечебница, которая быстро завоевала популярность и проработала до 1940 года. На лечение сюда съезжались со всей Латвии.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Передохнуть во время похода по тропе можно у реки Абава – здесь есть благоустроенная зона отдыха, где можно посидеть, расслабиться, перевести дух и послушать пение птиц. Впрочем, если на картинговой трассе Кандавы в этот день будут проводиться какие-то соревнования или просто занятия, то вы услышите шум проезжающих картов даже на части тропы.