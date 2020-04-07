ФОТО. Covid-19 превратил Ригу в город-призрак

В то самое время, пока вы читаете этот текст, коронавирус продолжает влиять на жизнь людей во всем мире. И не только на людей – "жертвами" Covid-19 стали и города. Некогда шумные и многолюдные улицы превратились в настоящие пустыни, в которых встретить человека – уже событие. В каком-то смысле это история и про Ригу тоже.

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В центре Риги всегда было много людей, вне зависимости от того, в какое время суток вы там оказывались. Кто-то шел по делам, кто-то сидел в кафе и слушал уличных музыкантов, кто-то готовился провести в Старой Риге весь вечер и, как минимум, часть ночи. Сейчас здесь все совсем по-другому. Это подтверждают и снимки Эдгарса Табакса, сделанные им в Старой Риге.

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Если же вы планируете выходить из дома, то соблюдайте правило 2+2: не собирайтесь больше двух человек (если вы не являетесь членами одного домохозяйства), а также держите дистанцию в два метра.