ФОТО. Цветные водоемы: Бирюзовое озеро Лачкрога в Курземе
Foto: Natalja Vasiļjeva

В Кулдигском крае, примерно в километре от Ренды, на месте бывшего известкового карьера, есть небольшое бирюзовое озеро Лачкрога с очень чистой водой, берущей начало из подземных источников.

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Озеро получило свое название от близлежащих домов – Lāčkrogs, и, как пишет портал Visit Kuldiga, его, пожалуй, можно посчитать одним из самых чистых (если не самым чистым) в странах Балтии, и вода в нем пригодна для питья.

Озеро находится в 200 метрах от дороги и до него можно дойти пешком. И даже, если очень хочется, обойти его по периметру – займет это совсем немного времени (15-20 минут). С разных ракурсов цвет воды в нем немного отличается. Лучше всего отправляться к озеру в ясный, солнечный день, когда вода в нем выглядит интересней всего.

Озеро находится недалеко от Ренды, где есть и другие интересные природные объекты, например, водопады Ивандес. А о том, что еще можно посмотреть в долине Абавы, мы рассказывали здесь.

Этими фотографиями мы обязаны Наталье Васильевой, которая сделала их 3 апреля нынешнего года. Больше фотографий об этом и других местах можно посмотреть в Instagram Натальи.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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