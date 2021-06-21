ФОТО. Dabas Mājas — новое место для отдыха под Цесисом

Лето — подходящее время, чтобы путешествовать и исследовать новые места или провести выходные на природе в гостевом доме. Если ваш путь лежит в сторону Цесиса, прекрасным местом для отдыха и ночлега будет расположенный среди прудов Dabas Mājas — гостевой дом в Вайвской волости. Это место для всей семьи, где можно насладиться тишиной природы и искупаться в пруду, слушая пение птиц.

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Изначально владельцы Dabas Mājas (или Jaunslavēkas) мечтали о собственном доме в деревне. Но чтобы воплотить эту идею в жизнь, потребовалось более пяти лет, ведь от старого здания остался лишь красивый фасад из валунов. Постепенно дом удалось отстроить. Несмотря на то, что жизнь владельцев изменилась и переехать в Цесис насовсем семье не удалось, дом стал местом для отдыха на выходных и проведения праздников. В итоге владельцы дома решили, что возможность насладиться семейным отдыхом на природе должна бытьу каждого. Теперь в Dabas Mājas могут останавливаться туристы, а в промежутках между приемом гостей в доме живут его владельцы и продолжают ухаживать за территорией. В то же время компания Innorental занимается дистанционным уходом за домом отдыха.

Одновременно в доме отдыха могут разместиться четверо взрослых и четверо детей. В доме оборудовано две спальни, где могут ночевать взрослые, а детям будет комфортно в гостиной на большом диване. В доме также оборудованы две современные ванные комнаты, кухня с обеденной зоной и открытая терраса.

В Dabas Mājas каждый из гостей найдет для себя приятное занятие. Профессиональный банщик проведет банные ритуалы, а талантливые повара позаботятся о вкусных завтраках и ужинах для всей семьи. На территории дома отдыха можно искупаться в пруду, развести костер или найти приятное место и почитать книгу на природе.

Dabas Mājas находится всего в 15 минутах езды от Цесиса, поэтому пребывание в доме можно совместить с изучением города. В Цесисе есть все — прекрасный старый город и другие культурные объекты, а для любителей активного отдыха множество природных троп. Отъехав недалеко от города можно попасть на красивые природные тропы реки Аматы, а за Цесисом находится Гауйский национальный парк. О других достопримечательностях Цесиса можно почитать здесь.

Больше информации о Dabas Mājas можно найти на сайте www.dabasmajas.com, а следить за новостями или связаться с владельцами можно в Instagram или Facebook.