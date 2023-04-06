ФОТО. Даугавпилс принарядился к Пасхе и приглашает всех желающих на ее празднование

Во время длинных пасхальных каникул самое время отправиться в Даугавпилс, чтобы насладиться весенним настроением во втором крупнейшем городе Латвии. Исторический центр Даугавпилса и его окрестности украшены яркими пасхальными яйцами, площадь Виенибас тоже готова к самому главному весеннему празднику.

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Прогулку можно начать с пешеходной улицы Ригас, на которой вы найдете большие разноцветные пасхальные яйца. Улица Ригас приведет вас прямо к площади Виенибас.

Тут же находится Даугавпилсский туристический информационный центр, где опытные специалисты по туризму помогут составить удобный маршрут, порекомендуют интересные места и предложат приобрести сувенир на память.

7, 8 и 9 апреля (пятница, суббота и воскресенье) в Даугавпилсе будет открыто большинство туристических объектов. В праздничные выходные посетителей будет ждать Даугавпилсский арт-центр имени Марка Ротко и Дом Мартинсона, Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости, Музей шмаковки, Даугавпилсский дроболитейный завод и туристический информационный центр.

В свою очередь в субботу, 8 апреля будут работать следующие туристические объекты: салон антиквариата Housevintage, Даугавпилсский центр инноваций, Семейный центр цифровых технологий Латгальской Центральной библиотеки, Даугавпилсский краеведческий и художественный музей, Латгальский зоосад и Центр гончарного искусства. В воскресенье эти места будут закрыты.

По предварительной записи можно посетить медицинскую выставку с экспозицией контрацептивов, музей Первой мировой войны (1914 - 1918), а также экспозицию ретро машин RETROGARAŽ-D в Даугавпилсской крепости. А также музей "Евреи в Даугавпилсе и Латгалии", который расположен в центре Даугавпилса.

В воскресенье, 9 апреля, в музее шмаковки пройдет демонстрация изготовления шмаковки и познавательный квест "Секреты латгальской шмаковки", а в понедельник, 10 апреля в 13:00 в концертном зале Дома единства (ул. Ригас, 22а) будет отмечаться второй день Пасхи вместе с длинноухими Пауксом и Шмауксом.

Информацию о графике работы объектов туризма и отдыха Даугавпилса во время пасхальных каникул можно найти здесь.