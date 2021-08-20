ФОТО. Деревня Слутишки – место, где можно познакомиться с жизнью старообрядцев

На излучине долины Даугавы, в стороне от любопытных глаз чужаков, спряталась старообрядческая деревня Слутишки. Кажется, что в этом загадочном месте время остановилось 100 лет назад. Пение птиц манит в волшебный мир природного парка "Излучины Даугавы", роскошная резьба по дереву, как украшение домов, повествует о мастерах своего дела.

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Деревня Слутишки находится у подножия Марковского городища. В архивах краеведческого музея Науене впервые упоминается уже в 1785 году. В основе всех зданий в Слутишках лежит четырёхугольный деревянный сруб, покрытый двускатной или четырёхскатной крышей. Отделка и декор домов, очень схож с традиционным архитектурным стилем славянского народа и выражается в отделке фасадов, шикарно декорированных оконных наличниках и дверях, пишет портал visitdaugavpils.lv. При выборе украшений для дома работала богатая фантазия мастера, причём всегда во внимание бралась индивидуальность каждой постройки — одна не должна походить на другую.

Здесь можно осмотреть открытую часть краеведческого музея Науене — "Сельский двор Слутишки", которая представлена в двух экспозициях: "Старообрядческий дом", где можно осмотреть красный угол раскольников с моленной одеждой, иконами, лестовками и роскошными рушниками, русскую печь, можно ознакомиться с культурой и бытом старообрядцев. Во второй части экспозиции "Конные упряжки и орудия труда в Даугавпилсском крае" представлены конные упряжки и орудия труда первой половины XX века.

Рядом с деревней размещен памятный знак, который свидетельствует о том, что здесь находилось средневековое кладбище Слутишки (15-17 века). Во время археологических раскопок было найдено 175 мест захоронений.

А совсем недавно, в рамках проекта LEADER "Tūrisma infrastruktūras sakārtošana un pieejamība Daugavpils novadā" была открыта тропа по Слутишским оврагам. В рамках проекта в нескольких местах были созданы деревянные лестницы, деревянные мостики через овраги, природный объект "Домик ведьмы" и два информационных туристических стенда с информацией об историческом образовании Слутишских оврагов, а также схема пешеходной тропы. Длина тропы около 2 км и она соединяет Слутишский обрыв и деревню Слутишки.

Пройти эту тропу можно, выбрав два разных уровня сложности. Самый сложный маршрут проходит по оврагам, поэтому придется подниматься по ступенькам вверх и вниз, переходя по деревянным мостикам через овраги. Самый легкий маршрут пролегает по берегу Даугавы, и, проходя его, придется переходить меньше ступенек. Пройдя тропу, можно дойти до деревни Слутишки и кемпинга "Daugavas lokos". Или, начав прогулку от кемпинга "Daugavas lokos", можно дойти до Слутишского обрыва.

Дополнительную информацию о музее, предлагаемых им экскурсиях и ценах на билеты можно найти ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.