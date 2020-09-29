ФОТО. Деревянный мостик прямо в озеро – фантастическое место для отдыха в Катвари

Попасть к озеру Карвару в Лимбажском крае очень просто – нужно всего лишь пройти по впечатляющей липовой аллее, которая находится в Катвари на территории школы-интерната. Но нам нужен не парк, а расположенное тут же озеро Катвару, известное своими живописными окрестностями.

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Для начала стоит сказать, что озеро Катвару – проточное, у него овальное дно, низкие и пологие берега и несколько ручьев, которые втекают и вытекают из него. Есть несколько причин, которые делают это место особенным, и одна из них – это красивый деревянный пешеходный мост, ведущий в озеро и позволяющий взглянуть на его берега под другим углом.

Мост был открыт в 2018 году после четырех лет строительства. Он был создан благодаря объединению Katvaru ezers и Янису Круминьшу. Мост предлагает короткую прогулку по деревянной дорожке, пока вы не окажетесь на деревянной площадке, где можно посидеть и отдохнуть или даже устроить небольшой пикник.

Foto: DELFI

В начале деревянного пешеходного мостика также есть информационный стенд с информацией о том, как можно провести время в Катварской волости и непосредственно вокруг озера. Катвару также представляет большой интерес для рыбаков, поскольку здесь организована лицензированная рыбная ловля (подробнее о разрешениях на ловлю рыбы на озере читайте ЗДЕСЬ).

Foto: DELFI

Стоит добавить, что к озеру Катвару можно добраться и по маршруту "Зеленые железные дороги" (Zaļie dzelzceļi), который проходит по бывшим железнодорожным путям в Видземе и Южной Эстонии. Общая протяженность маршрута 750 километров, но вам нужен всего лишь небольшой его участок от Лимбажи до озера (расстояние 7 км) или от Пуйкуле до озера (расстояние 15 км).

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.