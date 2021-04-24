ФОТО. Для активных выходных: 13-километровый поход по Мангальсале

Если вам кажется, что в радиусе 50 километров от Риги (и в самой Риге) вы уже все видели и знаете, то отправляйтесь на Мангальсалу. Ведь там есть не только маяк, о котором знают все, но и множество других, не менее интересных объектов. 13-километровый маршрут по Мангальсале с осмотром разнообразных достопримечательностей рекомендует Валдис Витолиньш, основатель туристического агентства PostNos.

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По его мнению, на Мангальсале есть на что посмотреть – так, например, расположенные там бункеры – довольно уникальны. Здесь можно обнаружить военные постройки разных эпох: бункеры времен Российской империи (1874-1912 годы), доты времен независимости Латвии (1927 год), склады боеприпасов советских лет и т.д. Несмотря на то, что большинство бункеров разрушено, некоторые из них все еще находятся в хорошем состоянии. Однако забираться в них PostNos не рекомендует из-за соображений безопасности.

Мангальсальский или Восточный мол был построен в период с 1850 по 1861 года, под патронажем русского царя Александра II, и его протяженность составляет 2240 метра. В конце мола стоит семиметровый маяк. Огни находятся на высоте 11,5 метров над уровнем моря, а видимость огня 4 морские мили. Мол Мангальсалы называют "Восточным" потому, что напротив него, в 600 метрах через устье Даугавы, находится т.н. "Западный мол" с даугавгривским маяком.

Примерно в километре на восток от устья Даугавы, в 230 метрах от берега, над морем возвышается остов шведского бетонного корабля Lady Cotlin. В 1951 году корабль вез в Ригу соль и во время шторма сел на мель. Команде удалось спастись. По слухам, в грузе корабля был спрятан контрабандный спирт и вся команда сильно напилась. Позже местные жители на берегу находили канистры с огненной жидкостью.

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Еще одной достопримечательностью Мангальсалы является Царь-камень. Он вмурован в дамбу на берегу Даугавы в Мангальсале, на расстоянии 300 метров от берега. Красно-коричневый камень был установлен в честь посещения императора России Александра II: "Государь император Александр II осмотреть изволил дамбу 27 мая 1856 года". Недалеко находится второй камень, на котором выбита надпись в честь посещения престолонаследника Николая Александровича в 1860 году.

Если вы хотите увидеть эти и другие объекты во время прогулки по Мангальсале, то самый удобный маршрут можно бесплатно получить, зарегистрировавшись на сайте mypostnos.com и выбрав "Прогулка по Мангальсале" в разделе "Рига". Вам также необходимо будет скачать на телефон приложение PostNos, где автоматически появится выбранный вами маршрут и полезная информация о том, что встретится вам на пути.

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Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.