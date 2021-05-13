ФОТО. Для посетителей вновь открылась природная тропа Слитере, проходящая по закрытой ранее территории заповедника

Расположенная у Слитерского маяка, Слитерская природная тропа была создана относительно недавно – в 2013 году. Однако в прошлом, 2020 году, на расположенном в лесу участке тропы начали сильно портиться проложенные там деревянные мостки. А часть тропы и вовсе оказалась недоступна из-за упавших на нее во время бури деревьев. В итоге тропа была закрыта и вновь открылась для посетителей только сейчас.

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Поврежденный участок тропы восстановили, используя накопленный в Финляндии опыт – участок дощатого настила, длиной 135 метров, был заменен более прочным и практичным композитным материалом. Выбранный материал не гниет и не становится скользким в дождливую погоду. Кроме того, срок службы нового покрытия составляет 25 лет, что, в итоге, потребует гораздо меньше времени и денежных затрат на обслуживание тропы.

По словам начальника административного отдела Управления охраны природы Курземского края Райтиса Кристиньша, они планируют проследить за тем, как поведет себя уложенный материал на тропе и, если все пойдет хорошо, то и на остальных участках тропы деревянные мостки заменит новый материал.

Восстановлен и участок тропы, на который во время бури упало дерева. Чтобы не мешать естественным процессам в лесу, было принято решение не убирать дерево, а проложить тропу прямо над ним.

Как Тургид уже писал, Слитерская природная тропа, длиной 1,2 километра, проходит рядом с маяком в Слитере. Она ведет по старой части Слитерского заповедника, которая раньше была закрыта для туристов. Здесь можно увидеть характерные для этой местности биотопы.

Сам же маяк в Слитере находится в 14 км на север от Дундаги и в 7 км от берега Мазирбе. Он был построен в 1849 году и с него открывается отличный вид на окрестности и даже берега эстонского острова Сааремаа. По дороге в Мазирбе можно остановиться у тропы Петерэзера, которая ведет через уникальное природное образование — систему дюн и междюнных ложбин.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.