ФОТО. До и после: как возродился уникальный Стамериенский дворец

В Латвии, недалеко от границы с Эстонией, между городами Гулбене и Балви, находится уникальное в архитектурном смысле здание – яркий образец нео-ренессанса в Латвии – Стамериенский дворец. Долгое время его внешний, да и внутренний вид оставлял желать лучшего, но в конце прошлой недели, 29 ноября, обновленное после реконструкции поместье, было открыто официально.

Возвели шикарное строение в первой половине XIX века по заказу хозяина имения барона Иоганна Готлиба фон Вольфа. В революцию 1905 года 90% поместий, находящихся на территории современной Латвии, было сожжено взбунтовавшимися крестьянами. Не обошла сия печальная участь и Стамериенский замок. Но через три года сын Иоганна Готлиба Борис восстановил дворец.

Кстати, Борис фон Вольф — внук участника войн с Наполеоном генерала Потемкина. Барон был высокообразованным человеком, изучал экономику в Дерптском университете, получил степень доктора философии. Борис трагически погиб в Петрограде сразу после Февральской революции. По одной из версий он был убит революционно настроенными железнодорожниками. После смерти Бориса поместье унаследовала его старшая дочь Александра.



Замку в какой-то мере повезло, ему посчастливилось не попасть в первую волну национализации. Но в 1939 году замок был национализирован. В Советское время в нем находились сельскохозяйственный техникум и колхозная контора. После восстановления независимости Латвии дворец какое-то время находился в запустении, иногда его пытались подлатать, но до комплексной реставрации дело не доходило.

И вот сейчас, наконец-то, в замке закончилась полноценная реставрация, включавшая в себя восстановление фасада здания, его кровли и окон. Кроме того в поместье разместились мультимедийная экспозиция, посвященная семье Вольфов, и фотовыставка, описывающая историю замка.

Вот как выглядел замок до реконструкции:

И вот как он выглядит после:

Как пояснили в информационном агентстве LETA, в рамках проекта "Путь света через столетия" (Gaismas ceļš cauri gadsimtiem) помимо Стамериенского замка, будут также восстановлены Южная башня развалин Алуксненского замка, гранитная ротонда на Храмовой горе, мавзолей в парке усадьбы Алуксне, багажные сараи станции Алуксне, Евангелическо-лютеранская церковь в Смилтене и Цесвайнский замок.