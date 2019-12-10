ФОТО. Добеле "захватили" снеговики. Уже в десятый раз

Зимняя сказка без снега? Легко, если вы снеговик и живете в Добеле. Там, вот уже в 10 раз, собрались постоять на свежем воздухе гигантские снеговики, которые давно стали визитной карточкой города.

За 10 лет существования этих зимних жителей на улицах Добеле, было создано более 130 различных фигур снеговиков – музыкантов, поэтов, представителей разнообразнейших профессий, королей и рыцарей, спортсменов и космонавтов. Каждый год организаторы этого своеобразного фестиваля снеговиков добавляют к своей большой семье новые фигуры, латают старые, а с некоторыми и прощаются навсегда.

Впервые снеговики появились 10 лет назад в результате сотрудничества властей города с местными предпринимателями. Материал для скульптур предоставили местные предприятия Tenax (пенополистирол) и Baltic Candles (на местной свечной фабрике для снеговиков "отлили" глаза и носы). Автором же идеи всего этого зимнего "безобразия" стал городской архитектор Янис Кукша, которому очень хотелось превратить город в сказку.

Каждый год тематика собрания снеговиков меняется. Этой зимой создатели скульптур решили сделать акцент на музыку – на набережной реки Берзе, недалеко от Добельской музыкальной школы и нового концертного зала Zinta, появился целый джаз-банд из восьми музыкантов. В других же местах Добеле обосновались всем знакомые сказочные персонажи – Король и Белый кот, Спридитис и Мать ветра, Аннеле, Лаймдота и Кангарс, Лачплесис и Черный рыцарь.