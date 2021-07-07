ФОТО. Долгие прогулки в дюнах: 13-километровый поход от смотровой вышки Бумбу калнс до Белой дюны

В Латвии есть множество красивых и совершенно незнакомых мест, которые удобнее всего изучать, отправившись по ним на прогулку. Если вас не страшит небольшой "марш-бросок" по рижским окрестностям, то 13-километровый поход от смотровой вышки Бумбу калнс до Белой дюны – идеальный вариант!

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Этот маршрут, который рекомендует пройти основатель туристического агентства PostNos Валдис Витолиньш, займет у вас от трех до пяти часов и позволит не только побыть на природе, но и изучить несколько достопримечательностей, которые встретятся вам на пути.

Смотровая башня Бумбу Калнс находится всего в 15 минутах езды от центра города, в Болдерайских дюнах в лесу Клейсту. В 1919 году именно здесь происходили столкновения между борцами за свободу Латвии и бермонтовцами (войсками под командованием Павла Бермонта). Еще в период Первой Латвийской Республики там был установлен каменный блок с мемориальной доской, снятый в советское время, но сейчас восстановленный вновь.

Белая дюна, в свою очередь, образовалась 6000 лет назад - во времена существования Литоринового моря, предшественника Балтийского моря, и несравненно старше дюн, образованных нынешним морем. Белая дюна высотой около 20 метров защищает близлежащий поселок от морских ветров. Территория вокруг дюны привлекает отдыхающих как своей первозданной природой, так и своей историей, ведь здесь было основано первое поселение каменного века на северо-западном побережье Латвии.

Вообще же, 13-километровый маршрут от Бумбу калнс позволит вам увидеть 12 различных достопримечательностей. Получить этот маршрут бесплатно можно зарегистрировавшись на сайте mypostnos.com и выбрав в разделе Dažādi maršruti маршрут Bumbu kalniņš. Вам также необходимо будет скачать на телефон приложение PostNos, где автоматически появится выбранный вами маршрут и полезная информация о том, что встретится вам на пути.

Добраться до башни, даже если вы не на машине, очень легко – садитесь на 36 или 56 автобусы и сходите на одноименной остановке "Бумбу Калнс". Тут же есть знак, который показывает направление, в котором вы должны идти. Короткая прогулка по грунтовой дороге - и вы рядом с башней.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.