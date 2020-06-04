ФОТО. Дома на колесах: кемпинг под Энгуре, где можно отлично отдохнуть

"Дом, который свободен" - так можно описать небольшие домики для кемпинга, площадью 25 кв.метров, около Берзциемса. И хотя в Tiny Village Latvia – а именно так называется место, где расположены домики – есть множество развлечений, включая утра и вечера на море, уникальность коттеджей в том, что их всегда можно перевести туда, куда вашей душе угодно.

Идея мобильных домов возникла пять лет назад, рассказал Тургиду представитель Tiny Village Latvia Улвис Новикс. "Друзья смеются, что у меня каждый день появляется новая бизнес-идея. Всегда было и есть желание создавать что-то новое. Вот и идея о мобильных домиках, которая появилась в разговоре с друзьями, со временем превратилась в реальность", - говорит Улвис.

Для того, чтобы иметь возможность перевести дом, желающим нужна машина. "Следует отметить, что дом довольно тяжелый, поэтому подойдет не каждый автомобиль. Кроме того, требуются водительские права категории BE. Если эти два критерия соблюдены, то дом можно перемещать куда захочется (учитывая размеры дома). Поездки по бездорожью, конечно, не желательны, но парковаться на стоянке у моря или в вашем саду совершенно безопасно", - говорит Новикс.

Мужчина говорит, что процесс строительства дома оказался намного сложнее, чем планировалось изначально: "Это заняло намного больше времени и денег, чем я думал". Да и сотрудничество с партнерами тоже оказалось не самым удачным. "Одним словом, чтобы спланировать такое строительство, планировщик должен учитывать дополнительное время для завершения проекта. А также дополнительное время для дополнительного времени, как бы смешно это не прозвучало", - добавляет Новикс. И говорит, что проект также привлек софинансирование из европейских фондов.

Foto: facebook.com/@tinyvillagelatvia

Площадь коттеджа – 25 кв.м. – это было сделано для того, чтобы можно было разместить в ней четырех человек. А создание интерьера так и вообще стало самым простым среди всего процесса строительства.

Каждый коттедж оборудован всем необходимым: двое могут разместиться на ночь на "галерке" и еще двое найдут себе место на раскладываемом диване внизу. Есть плита, теплая вода и даже туалет с душем.

Кроме того в кемпинге можно забронировать сауну, а у каждого домика есть терраса, на которой можно установить гриль. Если гости хотят более активного отдыха, то по соседству с кемпингом есть теннисный корт. Да и Берзциемс, как таковой, очень благодарное место для отдыха – рядом море и озеро. Берзциемская лагуна является очень популярным местом для отдыха кайтбордистов, а у озера Энгуре расположен природный парк.