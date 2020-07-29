ФОТО. Домики на берегу: кемпинг у озера Усмас, открывшиеся для посетителей в этом году

В Латвии немало мест, куда можно "сбежать" на выходные от изматывающего ритма города. Одно из таких мест — открывшийся лишь в этом сезоне Camping Milk, который расположился в Курземе на берегу озера Усмас.

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По словам владельцев кемпинга Яниса Криеванса и Игоря Шурыгина, их целью было создать в Латвии место для отдыха, где бы одновременно присутствовали и комфорт, и аутентичность. Подходящее место искали долго, рассматривая разные варианты. Однажды приехали на озеро Усмас и увидели небольшие симпатичные коттеджи, построенные еще в советское время. Они обладали как желаемой простотой, так и собственным неповторимым шармом — показалось, что это именно то, что нужно. А позже эти коттеджи были выставлены на аукцион — поэтому не возникло никаких сомнений в том, что их "надо брать".

Коттеджи расположены неподалеку от озера Усма, на котором насчитывается около 100 аналогичных домиков. "На самом деле, это как сравнительно небольшая деревня. Если вы не хотите жить в лесной глуши, то это хорошая альтернатива, где вы можете время от времени видеть своих соседей, но в то же время сохранять приватность", — рассказывает Криеванс.

Foto: Igors Šurigins

Коттеджи отреставрировали и снабдили всем необходимым. Рядом с домиками есть удобства и душевые. Кроме того, в кемпинге разрешено проживание домашних животных, что в некоторых случаях становится большим плюсом для путешественников с собаками.

Подробнее о проживании и возможностях Camping Milk читайте ЗДЕСЬ.