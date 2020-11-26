ФОТО. Домики в лесу на берегу озера – фантастическое место для отдыха под Талси

В Латвии достаточно мест для того, чтобы "сбежать" в них на выходные и перезагрузиться после тяжелой рабочей недели. Одно из таких мест находится на расстоянии полутора часов на машине от Риги – неподалеку от Талси. Здесь, в лесу у небольшого озера, расположились три домика, за которыми ухаживает семья Лукшевичей.

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"Более 30 лет наша бабушка Валия прожила здесь, в лесу под Талси. Каждый год мы приезжали к ней в гости и наслаждались сказочной природой этого места, – рассказывает менеджер проекта Кирилл. – Недавно бабушки не стало. И не стало бы и хутора, если бы мы не приняли решение переехать сюда из большого города и попытаться вдохнуть новую жизнь в это дорогое для нас место".

Место, где расположилось ранчо Гобас, на самом деле уникальное – лесная чаща, рядом озеро, ближайшие соседи за несколько километров. "Мы чаще видим лесных зверей, нежели людей", - признается Кирилл.

Foto: Rancho Gobas

Создавая ранчо, хозяева в первую очередь думали о возможности своих гостей зарядиться положительной энергией, расслабиться, привести свои мысли в порядок. Именно для того, чтобы почувствовать себя ближе к природе, и было принято решение построить не просто коттеджи, а своего рода "дома на деревьях". Приподнятые над землей, они обещают своим посетителям еще более прекрасный вид на окрестности. "Материал для строительства домов брали из своего же леса. Строительство шло медленно, но верно – ведь все делали как для себя, - поясняет Кирилл. – Гостей начали принимать только в августе этого года".

Домики рассчитаны на круглогодичное проживание: они утеплены, в них есть отопление, горячая и холодная вода. Здесь даже можно провести полноценный отпуск: есть плита, холодильник, душ, туалет, раскладные кровати и матрасы. Интерьером домиков занималась жена хозяина, которая потратила большое количество времени для того, чтобы подобрать соответствующую мебель и обеспечить гостям ранчо ощущение тепла и уюта.

Foto: Rancho Gobas

"Кроме того, мы продолжаем заниматься земледелием и животноводством, как это делали наши предки, – добавляет Кирилл. – На ранчо гости могут увидеть шотландских коров породы Хайлендер, камерунских овец, семью альпак. С нами также живут две бернские горные овчарки Ричард и Цунами, поэтому мы всегда рады гостям с их четвероногими друзьями".

Наличие озера рядом с домиками служит дополнительным стимулом для появления на ранчо рыбаков: рекорд – 9 карпов за вечер. Зимой же на озере планируется сделать каток и ледяные горки. Так же для гостей доступно посещение сауны и джакузи под открытым небом.

Подробнее о возможностях отдохнуть на ранчо Гобас можно прочитать ЗДЕСЬ. Кстати, как раз сейчас на странице ранчо в Facebook проходит конкурс, главный приз которого – возможность отдохнуть в домиках посреди леса.