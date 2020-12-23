ФОТО. Два года работы и вот результат: В Добеле завершилась реконструкция замка

Замок в Добеле – отличное место для небольшой неспешной прогулки, но вот сказать, что от него многое сохранилось, к сожалению, нельзя. Тем не менее, последние два года в капелле замка полным ходом шли реставрационные работы, и теперь в часовне будет работать многофункциональный центр культуры и туризма.

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К сожалению, полностью восстановить капеллу не представлялось возможности, однако здание обрело форму, его стены были укреплены, над часовней появилась крыша, а уже на ней – смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на город.

Для посетителей, правда, часовня откроется лишь летом. Пока же здесь ведутся работы по созданию экспозиций и обустройству залов для проведения лекций, семинаров и выставок. Во время реставрационных работ в капелле были обнаружены разнообразные предметы, датированные XIII-XIV веками – их также планируется собрать в отдельную экспозицию.

При восстановлении замковой капеллы использовалось привлеченное самоуправлением Добельского края Европейское финансирование, а также кредит, взятый городскими властями в Госкассе. Архитектор проекта – Петерис Блумс.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.