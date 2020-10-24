ФОТО. Двухкилометровая прогулка вдоль Красных скал под Цесисом

Если на выходных вы планируете выбраться в Цесис или его окрестности, то обязательно найдите время на прогулку вдоль расположенных на правом берегу Гауи Красных скал.

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Свое название Красные скалы получили благодаря скалистой породе красного цвета. Они простираются вдоль берега Гауи на несколько сотен метров, причем посередине их разделяет песчаная полоса.

На скалах видно большое количество трещин и расколов (достигающих местами высоты в 10 метров), которые образуют в них небольшие ниши и пещеры.

Из утеса вытекает несколько родников, самый известный из которых – Руцамавотс. Он расположен в самом начале тропы, примерно в 20 метрах от начала пути. Родник вырывается на поверхность с едва слышным рычанием и регулярно привлекает к себе внимание прогуливающихся. Многие даже специально приезжают за водой именно из этого родника. Благо стоянка всего в 300 метрах от дороги Цесис — Лимбажи, а к самой скале и роднику ведет благоустроенная тропинка.

Foto: DELFI

Пройдя по благоустроенным пешеходным мостам и лестницам 500 метров, у каждого из вас появляется выбор – вернуться назад или пройти еще полтора километра по лесной тропе, сделать круг и вернуться обратно. Стоит выбрать второй путь, ведь неспешная прогулка по тихому лесу – как раз то, что нужно для перезагрузки после тяжелой рабочей недели.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.