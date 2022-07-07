ФОТО. Единственная в Латвии: укрепленная усадьба Шлокенбека и овеянный легендами мельничный пруд

Если вдруг вам в голову придет идея оценить страны Балтии по количеству расположенных в них поместий и усадеб, то знайте, что Латвия лидирует среди них со значительным отрывом. Даже если не учитывать те из них, которые находятся совсем в запущенном состоянии, то их число все равно выглядит очень впечатляющим – свыше 100 усадеб. И среди них попадаются совсем уникальные, даже в пределах Балтии. Усадьба Шлокенбека – как раз такой случай.

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Ансамбль усадьбы Шлокенбека - один из самых уникальных культурных памятников Латвии, впервые был упомянут в 1484 году. Это один из редких примеров укрепленных средневековых усадеб в странах Балтии и единственный в Латвии, сохранившийся до наших дней. От самого старого здания усадьбы сохранились бойницы в каменных стенах.



За свою долгую историю усадьба несколько раз перестраивалась и дополнялась новыми постройками, потеряв в итоге все свое оборонительное значение. На протяжении 400 лет в поместье успели похозяйничать восемь родов немецких баронов, а в 1920 году оно было передано Тукумскому лесничеству, еще позже – дорожному управлению. В конце 90-х в поместье начались восстановительные работы и в него перевезли единственную в Латвии экспозицию музея дорог.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Экспонаты музея рассказывают об истории строительства дорог и дорожной техники в Латвии. Причем это все бесплатно и местами довольно любопытно. Сейчас – в высокий сезон – усадьба Шлокенбека открыта оба выходных дня, так что туда можно поехать в любой момент. Дополнительно о времени его работы можно узнать ЗДЕСЬ.

Прогулка по усадьбе не займет у вас много времени – максимум час – поэтому для дальнейшей прогулки можно выбрать находящийся совсем рядом мельничный пруд Шлокенбека. Его вы найдете по дороге из усадьбы в сторону Тукумса буквально через пару минут езды. Оставить машину можно на небольшой площадке неподалеку от шлюзов.

Как можно узнать на сайте Visit Tukums, мельница была построена здесь в 1867 году. На берегу мельничного озера даже есть небольшой обелиск в память о строительстве мельницы, на которую сейчас можно посмотреть только снаружи.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Сам пруд – любимое место рыбалки жителей Тукумса и окрестностей Милзкалне, здесь можно наловить плотвы, лещей, щук, окуней и т.д. Впрочем, несколько лет назад это озеро постигла экологическая катастрофа – из-за поломки оборудования для очистки вод в пруд попало большое количество химических веществ и погибло множество рыбы.

Но мы сейчас не об этом. В связи с прудом можно вспомнить и более романтическую легенду. Рассказывают, что однажды Матиас, сын барона Шлокенбека и Дурбе, влюбился в дочь мельника. Влюбленные встречались на плотине у мельницы, то старый барон узнал об этом и, ведомый гневом, решил в полнолуние убить дочь мельника. Но двое молодых людей взялись за руки, бросились в озеро и утонули.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Вдоль пруда можно прогуляться, но будьте осторожны, дорожка довольно крутая и время от времени придется бороться с крапивой. Кроме того, тропа однозначно требует специальной обуви и, по возможности, одежды (то есть шорты вам не подойдут). Средняя глубина озера – два метра, а самое глубокое место – 3,5 метра. Интересно, что пруд является границей Тукумского и Энгурского краев.