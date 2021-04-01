ФОТО. Эффектные пасхальные украшения в Тукумсе
Foto: Andris Jermuts

Многие латвийские города решили приодеться к приближающейся Пасхе, но самые впечатляющие и яркие декорации, на наш взгляд, оказались у Тукумса.

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Яркие пасхальные яйца украсили самые популярные места в городке – их можно найти на площадях, в парках и даже на деревьях. Кроме яиц в Тукумсе можно встретить пасхальных зайцев, разноцветных птичек и яркие цветы.

Фотографиями этого великолепия мы обязаны Андрису Ермутсу.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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