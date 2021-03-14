ФОТО. Эффектный водопад Вирсайшу, к которому ведет природная тропа

Водопад Вирсайшу находится на правом притоке реки Вирбупе вблизи усадьбы Вирсайши в Талсинском крае. Здесь можно насладиться почти нетронутой природой – по доломитовым порогам журчит ручей, по берегам реки виднеются открытые горные породы и поваленные деревья, и ни души вокруг.

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Водопад Вирсайшу достигает высоту в 1,7 м и расположен в русле реки над доломитовыми горными породами времен верхнего девона. Особенно привлекателен водопад весной и осенью, когда его ширина достигает четырех метров. Водопад был открыт лишь в 1998 году, но уже с 2001 года ему присвоен статус охраняемого государственного геологического и геоморфологического памятника природы, пишет портал visit.sabile.lv.

Здесь обустроена природная тропа, маркированная красным цветом, длиной около трех км. Тропа начинается за рассадником "Mazsili", который находится у шоссе Стенде–Сабиле. Она подходит для небольших походов на природе. Указатели размещены в начале маршрута тропы и в местах, где он поворачивает, а также стенд в обустроенном месте отдыха у водопада.



Пройдя всю тропу, можно увидеть, где живут бобры. Длина тропы туда и обратно со всеми поворотами составляет приблизительно три километра. Природная тропа подходит и семьям с детьми, и для людей постарше в качестве места для легкой прогулки.

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