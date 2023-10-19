ФОТО. Экскурсия по коридорам легендарного завода "Проводник"

"Темно, мрачно, негостеприимно", — так, по словам гида, описывает здание фабрики "Проводник" Гинтс Йонастс, латвийский лучник-паралимпиец, для которого исторические помещения стали тренировочной базой. Когда-то один из крупнейших заводов мира, он давно утратил свой блеск и влияние, погрузился во тьму, стены покрылись сыростью и плесенью, и сегодня в коридорах раздаются лишь редкие шаги. Но они все еще звучат! Сегодня здание "Проводника" стало домом для самых разных людей – от скрипачей до граффити-художников и спортсменов. Каждый из них оставил здесь свой след, создав уникальные сцены, где история встречается с современностью, а заброшенное – с повседневностью.



Историческое здание "Проводника" считается одной из самых ярких архитектурных жемчужин Саркандаугавы. Грандиозное здание длиной более 100 метров является настоящим свидетелем истории. Оно датируется 1888 годом, пережило несколько смен политической власти и бесчисленные разрушительные пожары, а сегодня превратилось в уникальное культурное место. Да, именно так – казалось бы, заброшенное здание на самом деле продолжает пульсировать жизнью: здесь проводятся выставки, лекции, кинопроекты и экскурсии.

Этой осенью в здании "Проводника" прошло несколько экскурсий, и я стала участником одной из них. История мне очень нравится, поэтому я с большим интересом отправилась осматривать бывшие заводские помещения, которые ничуть не разочаровали.

По мрачным коридорам истории

К сожалению или к счастью, моя экскурсия пришлась на дождливую и ветреную субботу, что сделало и без того прохладное помещение "Проводника" еще более неприветливым. Но то, что я промерзла до костей, я поняла только после экскурсии, потому что, проходя по длинным коридорам и слушая экскурсовода, я не чувствовала ни хода времени, ни сквозняков, продувающих каждый уголок здания. На самом деле, здесь все гармонично. Несмотря на то, что сейчас в здании сейчас есть около 100 арендаторов, оно по-прежнему кажется необитаемым. Картины и другие художественные инсталляции, разбросанные по всему зданию, не делают его уютным, а скорее придают ему особую атмосферу.