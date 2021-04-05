ФОТО. Экстремальный туризм в Курземе: ночь в землянке у моря

Владельцами гостевого комплекса Melnsils являются два брата – Марис и Андис Лагздиньши. И несмотря на то, что в Melnsils есть несколько разнообразных способов переночевать, особого внимания заслуживает возможность остановиться здесь на ночь в самой настоящей землянке.

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Mazā zemnīca и Bunkurs Nr. 13 – уникальные деревянные дома-землянки, разместиться в которых могут от четырех до шести человек.

Домик-землянка "Бункер №13" оборудован тремя двухъярусными кроватями (одеяла, подушки, постельное бельё), а также электричеством, дровяной печью, столом и скамьёй. Аналогичным набором удобств обладает и малая землянка, разве что кроватей в ней меньше – не три, а две. В непосредственной близости от землянок не предусмотрено место для костра, но можно арендовать мангал (с разрешением установки рядом с домиком). Туалет и летний душ – примерно в 50 метрах от землянок.

Идея создания землянок появилась вследствие большого желания владельцев показать гостям их гостевого комплекса всю уникальность Мелнсилса. По словам Робертса Адамса Лагздиньша, менеджера гостевого комплекса, район, где расположился Melnsils – место историческое. Жители побережья пережили две мировые войны – растянувшаяся вдоль берега дюна до сих пор хранит свидетельства истории: многометровые немецкие окопы и землянки, некоторые из которых были недавно восстановлены. "Мы считаем, что просто говорить о патриотизме – это одно, и совсем другое – делать это, сидя в настоящих землянках или глядя на окопы и воронки, оставленные бомбами", – объясняет Лагздиньш.

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Кроме того, совсем рядом с гостевым комплексом находится и знаменитое городище Троммеля. Найденные здесь в 1977-м году во время археологических раскопок куски кирпича и черепки печных горшков свидетельствуют о том, что укрепление использовалось в Средневековье. Место связано с преданиями о пирате Троммеле, который здесь зарыл награбленное богатство, поэтому на дюне видно много ям, вырытых черными археологами, пишет celotajs.lv. В предании говорится о пирате Троммеле, который со своими людьми грабил корабли в Рижском заливе от Курземского побережья до острова Роню. В древности на этом побережье стояли на якоре многие корабли, ожидавшие более благоприятного попутного ветра, чтобы обойти мыс Колка, но пират использовал его для своих корыстных целей. Он также собирал добро с погибших кораблей.

Однако эти две землянки – не единственное, что предлагают хозяева. В настоящее время в Melnsils доступны 34 разнообразных варианта размещения (в целом до 100 человек) в коттеджах разного уровня комфорта – от комфортабельных номеров в гостевых домиках и коттеджах до экзотических бочек и уже вышеупомянутых землянок. На территории гостевого комплекса также расположилась корчма, которая предлагает местные блюда, воплощающие многовековые традиции латышской кухни: от селёдки с отварной картошкой до разнообразных салатов, особых предложений на завтрак и широкого выбора сезонных блюд. К сожалению, в связи со сложившейся в стране ситуаций с COVID-19, в данный момент корчма предлагает еду исключительно на вынос.

Также в Melnsils доступны услуги сауны и бани, гриль, прокат спортивного инвентаря (SUP-борды, каяки, гребные лодки, велосипеды), детская площадка, а также мини-зоопарк с козами, кроликами и цыплятами. Больше информации ЗДЕСЬ.