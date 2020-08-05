ФОТО: Если не на пляж, то куда? Семикилометровый пешеходный маршрут по Юрмале

Этим летом Юрмальский туристический информационный центр создал три новых маршрута для прогулок по Юрмале – пешеходных и на велосипеде. Одним из них стала прогулка по Лиелупе – "Лиелупе. Жемчужины исторической архитектуры и человеческих судеб". Этот маршрут, длиной в семь километров, ведет через микрорайон, образовавшийся в 20-30-е годы XX века как "колония дач Лиелупе" и называемый "дальней Юрмалой".

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На всем маршруте насчитывается 26 достопримечательностей, многие из которых являются памятниками архитектуры национального или местного значения. Дома выполнены в стиле классицизма и неоготики, а также национального романтизма и функционализма. Здесь также можно найти дома, в которых жили известные латвийские ученые и деятели культуры, а также другие запоминающиеся объекты: маяк Лиелупе и новый теннисный центр.

Пешеходный маршрут начинается у одной из старейших деревянных железнодорожных вокзалов Юрмалы – железнодорожной станции "Лиелупе", которая является памятником архитектуры местного значения. Дорога ведет на проспект Межа, где можно увидеть дом, в котором книгоиздатель Янис Розе жил до своей депортации (1941). Далее, прогуливаясь по проспекту Булдури и 19 линии, вы увидите несколько летних домиков, построенных в стиле национального романтизма, и роскошные особняки в классическом стиле, а также летний домик архитектора Эйженса Лаубе (1928), который когда-то принадлежал общественному деятелю Янису Давису (1867–1959). Еще два здания, спроектированных Эйженом Лаубе, можно увидеть на включенной в маршрут улице Ротас - дом химика Арвида Калниньша (1894–1981) и здание 1929 года постройки в стиле историзма и ар-деко. Вернувшись на проспект Межа, можно увидеть дом, построенный по проекту архитектора Индрикиса Бланкенбурга (1934 г.), где когда-то жил подрядчик Август Розитис, и летний домик, построенный по проекту Алексея Догадкина (1947 г.) для профессора Александра Шмидта (1892–1978 гг.).

В домах образца выдающейся архитектуры в Лиелупе когда-то жили известные латвийские деятели науки и культуры - книжный издатель Янис Розе, литературоведы Антонс Биркертс и Петерис Биркертс, в доме которых летом останавливался писатель Эрнест Бирзниекс-Упитис. В Лиелупе жили политик Константин Чаксте, архитектор Индрикис Бланкенбург, композитор Янис Залитис, а также профессор Паулс Страдиньш и другие представители латвийской интеллигенции.

Туристический информационный центр создал еще два новых пешеходных маршрута: "Буллюциемс. Синергия леса и пляжа" и "Вецбулдури. Царство цветов и деревянного зодчества". Пока, к сожалению, описания маршрутов доступны только на латышском языке, но в ближайшем будущем появятся их русский и английский аналоги. Пока же их описание и карту можно посмотреть и скачать: ЗДЕСЬ (Лиелупе), ЗДЕСЬ (Буллюциемс) и ЗДЕСЬ (Вецбулдури).

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