ФОТО. Фантастические виды туманного утра на Большом Кемерском болоте

Читатель Delfi и фотограф Глеб Федоров решил поделиться с нами фантастическими видами Большого Кемерского болота, которые он запечатлел утром, когда оно еще было покрыто туманом, а всходящее солнце окрасило окрестности в насыщенный янтарный цвет.

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"Это был невероятно красивый момент, лучший момент для встречи летнего утра. Атмосфера была просто сказочной", – говорит Глеб, описывая туманный рассвет.

Большое Кемерское болото - одно из крупнейших моховых болот на латвийском побережье. Он занимает площадь более пяти тысяч гектаров. Возраст болота около 8000 лет. Почва в болоте бедна питательными веществами, кислая и перенасыщенная водой во многих местах. Большинство деревьев не могут выжить в таких суровых условиях, поэтому здесь можно найти только несколько видов деревьев – сосны и березы, и они не вырастают такими высокими и могучими, как в лесу.

Мостки через Большое Кемерское болото позволяют легко и безопасно узнать это, когда-то труднодоступное царство мхов, сосен на болоте, топей, темных озер и запахов багульника. Общая длина мостков составляет 3,4 километра. Посетители могут выбрать для прогулки малый круг (1,4 км) или большой круг (3,4 км). Малый круг ведет до первых живописных озер, а большой круг позволит осмотреть пейзаж также сверху, забравшись на смотровую башню.