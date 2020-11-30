ФОТО. Гигант Курземского побережья – Большой камень Павилосты
Foto: DELFI

Большинство из нас с удовольствием купается в теплом летнем море, но нет ничего неприятнее, что удариться ногой о неожиданно оказавшийся на дне водоема камень. Впрочем, Большой Павилостский камень не из таких – его вы заметите совершенно точно, недаром он считается самым большим морским камнем на Курземском побережье Балтийского моря.

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Большой камень Павилосты, известный также как Юракменс, находится недалеко от северного мола города. Оба мола в Павилосте были построены в 1878 году на средства барона Отто Фридриха фон Лилиенфельда из рядов свай и каменной кладки. В 1929 году мол удлинили бетонными блоками.

Порт в Павилосте незамерзающий и очень удачно расположенный географически, длин канала 950 метров, а ширина 45-50 метров. В советское время гулять по молам было запрещено. В 2010 году их реконструировали и теперь длина Северного мола составляет 287 метров, а Южного — 297 метров.

Юракменс расположен примерно в 50 метрах от берега. Его высота над уровнем воды составляет 3,5 метра, (в воде 1,5 метра), охват – 15 метров. В советское время этот камень считался пограничным знаком – дальше по берегу моря ходить было запрещено.

Сейчас посмотреть на камень можно прогулявшись по берегу моря или подъехав на автомобиле к специально созданной стоянке. Через прибрежный лес ведут деревянные мостки плюс рядом расположена двухэтажная смотровая площадка.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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