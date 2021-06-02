ФОТО. Гигантский денежный камень Паркалню в Смилтенском крае

В Латвии есть множество природных объектов, которые привлекают к себе особое внимание. Один из таких объектов – денежный камень Паркалню, расположенный в Смилтенском крае.

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Надо признать, что найти камень не так уж легко. Известно, что он находится в Зелтини, на северо-восток от Смилтене. Но вот дальше… камень спрятан глубоко в лесу, поэтому для того, чтобы не заблудиться и найти верный путь, стоит придерживаться указателей. К камню ведет тропинка, а сам он находится по координатам – GPS 57.39913, 25.95027.

Над землей виднеется только верхняя часть камня – около 25 кв.м. Объем определить трудно, так как камень не откопан, но есть все шансы, что он может оказаться одним из крупнейших исполинских валунов Латвии, пишет портал Visit Smiltene. Он включен в список охраняемых памятников природы. В свое время кладоискатели изрыли окрестности камня в надежде найти зарытые деньги.

Окрестности камня благоустроены и ухожены: есть информационный стенд, а также скамейка, на которой можно отдохнуть после поисков камня.

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