ФОТО. Глэмпинг в Тервете: домики на деревьях с видом на водохранилище

В одном из латвийских глэмпингов были созданы новые и необычные места для ночлега — дома на деревьях и подземные дома, которые уже готовы к приему гостей. С домиков на деревьях открывается чудесный вид на близлежащее Терветское водохранилище, а подземные дома напоминают жилище любимых героев детства Телепузиков.

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Глэмпинг Латвийского государственного леса (LVM) расположен в сосновом бору рядом с Терветским водохранилищем и природным парком Тервете. По словам менеджера по связям с общественностью LVM Саниты Корчелли в этом районе доступны три типа домов — обычные рыбацкие домики, новые дома на деревьях и необычные подземные "номера". Каждый из этих домиков отличается разным уровнем комфорта. В новых домиках есть все удобства как для отдыха летом, так и зимой, а глэмпинг предназначен не только для романтического отдыха, но и для отдыха всей семьей или в компании друзей.

Рыбацкие домики в глэмпинге LVM были уже давно доступны для резервации, а домики на деревьях и подземные "номера" — новинка этого года. Уже открыта резервация в трех домиках на деревьях — "Береза", "Сосна" и "Дуб". На высоких соснах в Тервете, на высоте пары метров над землей, было построено пять деревянных домов. Металлическая винтовая лестница и деревянная терраса создают ощущение легкости и позволяют наслаждаться пейзажем Терветского водохранилища в любое время дня.

Домики обставлены оригинальной мебелью из массива сосны и ели, созданной терветскими мастерами. Столы, стулья, полки и другие изделия из дерева сохраняют характерный для Тервете стиль — стабильность, ценность традиций и основательность.

В окрестностях природного парка каждый найдет занятие себе по душе. Здесь можно изучить природные пейзажи и окрестности, отправиться на прогулку на лодке, водном велосипеде или на доске для SUP-серфинга. Кроме того, в Тервете есть несколько пешеходных троп. Обратите внимание, что вход в природный парк Тервете бесплатный для всех, кто останавливается в глэмпинге в подземных "номерах" или в домиках на деревьях.

Кроме того, в природном парке могут остановиться и те, кто любит путешествовать в собственных домах на колесах. На благоустроенной территории есть также места для палаток, несколько мест для пикника с навесами и площадки для костра.

Если у вас есть какие-либо вопросы, сотрудники природного парка и глэмпинга LVM будут рады рассказать вам о сезонных предложениях и туристических достопримечательностях, а также порекомендовать кафе и рестораны, где можно пообедать.

Пока забронировать подземные домики нельзя, но совсем скоро такая возможность появится. Рекомендуем следить за новостями LVM.

Уже сейчас можно забронировать свободные домики по телефону +371 26115333 или по электронной почте glempings@lvm.lv. Более подробную информацию о природном парке Тервете, прейскурант и варианты развлечений можно найти здесь.