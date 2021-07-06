ФОТО. Гора Крестов, но не в Шауляе? Уникальное место в Кегумсе

Когда вы слышите словосочетание "гора Крестов", то, скорее всего, вы вспоминаете популярное место неподалеку от Шауляя, куда совершенно точно на машине можно доехать быстрее, чем из Риги в Лиепаю или Даугавпилс. Но, оказывается, у литовской горы есть "младший брат" и расположен он в Кегумсе.

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Как рассказала Тургиду Иоланта Бутане, побывавшая на кегумской горе Крестов в июне, это место довольно легко найти. По сравнению с некоторыми другими достопримечательностями Латвии. в Waze нужно набрать "Ķeguma Krusta kalns" – вы попадете на Кегумское кладбище, а оттуда по направляющим знакам и на гору Крестов.

"Несколько лет назад мы были на горе Крестов в Литве, и, надо признать, что наша отечественная версия относительно небольшая, скромная, – рассказывает Иоланта. – Однако ощущения мира и духовности от места в Кегумсе остаются точно такие же, как и от места в Литве". Иоланта также отмечает, что, по сравнению с толпой людей в Литве, здесь почти нет посетителей.

Первый крест из сосны высотой шесть метров был установлен 20 июня 1997 года по предложению Инты Брокане. Крестовая гора находится на восточной стороне Кегумского кладбища. За эти годы к нему добавились разнообразные кресты из разных уголков мира. Целители считают это место святилищем предков с особым энергетическим излучением, говорится на сайте Кегумского края.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.