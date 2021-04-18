ФОТО. Гора Сканстес – старинное городище в самом центре Эргли

Если в ваши планы входит отправиться на выходных в Видземе, то не поленитесь заехать в Эргли. Там, помимо всего прочего, прямо в центре города расположилось древнее городище Сканстес или как его обычно называют – гора Сканстес.

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Городище Сканстес расположено в центре Эргли на левом берегу реки Огре и относится к периоду позднего железного века, то есть к IX-XII веку. Предполагается, что на треугольной 10-метровой горе стоял укрепленный замок, пишет портал ergli.lv.

В 1876 году два немецких пастора и управляющий имением Эргли решили провести на холме раскопки и оказалось – не зря. Ими были найдены уголь, кости, кусочки посуды и битые камни. Когда же в 20-х годах прошлого века был прорыт канал электростанции, рабочие обнаружили остатки старинных строений, которые, вероятно, были частью мостов через трясину у южного конца городища.

В 1923 году рядом с холмом была открыта одна из первых гидроэлектростанций в Латвии. С горы открывается красивый вид на речку и на запруду Эргльской мельницы. Что еще посмотреть в Эргли, мы писали ЗДЕСЬ – "Маршрут выходного дня: поездка по красивым окрестностям Эргли".

Фотографиям городища мы обязаны нашей читательнице Наталье. Больше фотографий об этом и других местах можно посмотреть в ее Instagram.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.