ФОТО. Гостевой дом Dabas osta: необычное место отдыха в тихом лесу

Есть отдыхающие, которые любят пятизвездочные отели, другие предпочитают необычное жилье, а третьи просто хотят убежать от всего и от всех в место, где ощущается присутствие природы, провести время наедине с собой и восстановить силы. Дом отдыха Dabas osta — это отличное место, где можно провести время на природе.

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Владельцы Dabas osta Анете и Андрей Кипурс рассказывают, что, путешествуя по разным местам, они поняли, что для них важно наличие воды, потому что им кажется, что она придает определенный шарм месту для отдыха, а также позволяет гостям наслаждаться более разнообразными вариантами досуга.

Думая о своем гостевом доме, они с самого начала знали, что создадут один небольшой, но современный дом для отдыха с мини-спа. "Выбранное нами место как будто создано для этого — тихий уголок леса, пруд, рядом озеро. К тому же здесь нет соседей, поэтому можно по-настоящему уединиться", — говорят владельцы.

Несомненно, семья Кипурс хотела создать что-то необычное. При обдумывании возможных вариантов проекта дома им понравился вариант здания в форме улья. Благодаря такой форме открытые углы создают ощущение простора. "На наш взгляд, именно так гости могут наилучшим образом увидеть и насладиться великолепием и разнообразием природы в любую погоду с разных ракурсов, при этом будучи в комфорте. На территории сохранены все деревья, чтобы живущае рядом животные и птицы всегда чувствовали себя хорошо", — говорят Андрей и Анете.

Идея гостевого дома появилась 15 лет назад



На вопрос, как давно возникла идея создания дома отдыха, владельцы не задумываясь ответили, что это произошло еще 15 лет назад, когда Андрей жил и учился в Риге. Правда тогда не было подходящих мест и финансовых ресурсов для реализации такого проекта.

Foto: Privātais arhīvs

Идея обрела конкретные очертания, когда в 2020 году удалось подать заявку на проект LEADER в Службу поддержки села. После этого последовал этап масштабной и трудоемкой реализации проекта. Первых гостей в доме отдыха Dabas osta приняли в октябре 2021 года.

Все для романтичного и спокойного отдыха



Дом отдыха принимает гостей круглый год. В нем есть все необходимое для романтического и спокойного отдыха вдвоем или для семьи до четырех человек (здесь есть и детская кроватка).

В доме отдельная изолированная спальня, где рядом с большими окнами установлена ​​ванна, из которой можно наблюдать за природой или за тем, как горят дрова в камине. Над кроватью есть световой люк, через который можно наслаждаться видом на звезды. В гостиной можно проводить романтические вечера, согреваясь у камина.

Foto: Privātais arhīvs/ Juliana Iljina

В доме есть полностью оборудованная кухня— холодильник, духовка, электрическая плита, посудомоечная машина и кофеварка. В душевой теплый пол и стиральная машина, которая может пригодиться, если вы планируете оставаться в доме более длительное время.

По словам владельцев, чтобы обеспечить гостям максимальный комфорт в помещении, независимо от погоды, здесь установлена ​​система рекуперации для поддержания качества воздуха, а также тепловой насос, обеспечивающий тепло зимой, который летом можно использовать как кондиционер.

Дровяная баня

Благодаря жадеитовым камням в банной печи пар получается мягким и легким, отчего нет ощущения тяжести в голове или усталости после бани. В сауну встроена акустическая система, которая дает возможность слушать любимую музыку. Для создания романтической атмосферы сауна оборудована как светодиодным, так и оптическим освещением, которое можно регулировать.

Foto: Juliana Iljina/Privātais arhīvs

Особым элементом сауны является встроенная в стену панель из можжевельника, которая не только наполняет помещение легким и приятным ароматом хвои, но и очищает воздух.

Здесь также есть деревянная гидромассажная бочка с подогревом, которой можно пользоваться независимо от сезона. Она оснащена 10-струйным гидромассажем и системой пузырьков воздуха, а также светодиодной подсветкой, которая создает романтическое настроение в темное время суток.

Foto: Juliana Iljina/ Egita "Mans remonts" radītāja

Здесь также можно готовить гриль. Доступны сезонные прогулки на деревянной лодке по Юдажскому озеру.

Dabas osta находится в тихом лесном месте

Dabas osta находится примерно в 10 минутах езды от Сигулды, в тихом лесу недалеко от озера Юдажи.

Учитывая расположение дома отдыха, достопримечательности здесь довольно многочисленны и весьма разнообразны — Сигулда, Малпилс, Море, а также Лигатне.

Ближайшие достопримечательности — озеро Юдажи и Серные источники Зушу. Серные источники находятся в волости Морес Сигулдского края. Они уже давно стали излюбленным местом туристов и людей, желающих поправить свое здоровье.

Foto: Privātais arhīvs

Также неподалеку находится сафари-парк More, где можно погулять, увидеть оленей и покормить их с рук. Со стороны Малпилса интересными достопримечательностями являются Малпилсская усадьба и Малпилсская природная тропа вдоль Мергупе с прекрасными живописными видами.

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