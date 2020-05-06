ФОТО. Гостевые дома и уникальная тропа на острове: новинки летней Латгалии

Когда мы снова задумаемся о небольших и недолгих поездках по Латвии, Латгалия уже будет к этому готова – летом в регионе появятся несколько достойных упоминания объектов.

Одним из самых ожидаемых событий в Краславском крае является открытие нового места для отдыха – "Pazust Latgalē". "Затеряться" здесь можно будет среди трех современных загородных домов на берегу озера Илдза, владельцы которых предложат просто пожить уникальной деревенской жизнью в Латгалии.

В Дагдском крае, на обочине трассы Дагда - Эзерниеки, есть часовня святого Микеля, построенная в 1814 году как филиал Дагдского костела. До сих пор часовня была недоступна для посещения, но как раз сейчас ее приводят в порядок и вскоре она будет открыта. Часовня расположена рядом с Центром образования Яундомской усадьбы, природной тропой вдоль озера Эжезерс и древней крепостной насыпи, которая была обнаружена совсем недавно.

В природном парке "Излучины Даугавы" была восстановлена усадьба Лиелборне, которая является единственной сохранившейся усадьбой на территории парка. В усадебном комплексе можно переночевать или организовать мероприятие, а также доступны различные варианты активного отдыха и двухкилометровый променад.

Даугавпилсский край этим летом приглашает велосипедистов попробовать два новых маршрута - 25-километровый живописный маршрут в природном парке Силене и маршрут по Аугшземским озерам, который ведет через район Даугавпилса Грива с его уникальными зданиями и особо охраняемыми ландшафтными территориями в природных парках Медуми и Свенте. Три познавательных тропы - лесная тропа Эглюкалнс, благоустроенный парк Яунсвенте и Марковское городище и познавательная тропа с местом отдыха "Latgales sēta" тоже ждут посетителей.

В Даугавпилсе в рамках подготовки к лету открылись четыре новых места – кофейня "What about coffee?", кафе "Kotoffski", ресторан "Odesa Mamma" и семейный ресторан "Skovorotka". После хорошей еды и бесед, Даугавпилс приглашает неспешно прогуляться по набережной улицы Бругю, которая находится на берегу Даугавы и озера Стропу с благоустроенными местами отдыха и возможностями для активного отдыха.

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В волости Кантиниеки Резекненского края открылся парк отдыха "Приежванаги". Он расположен на берегу реки Резекне. К услугам гостей комфортабельные номера, баня с отапливаемой бочкой на открытом воздухе и банкетный зал. Любители активного отдыха смогут покататься на байдарках или каяках по реке и прогуляться по тропам соснового леса.

"Piece Of Touch" - это гончарная мастерская, которая находится в городе Прейли. Владелица мастерской Синтия работает в основном с фарфором из-за его легкой, нежной и прозрачной природы. Посетители смогут познакомиться с рабочим процессом, поучаствовать в мастер-классах и создать свое собственное уникальное фарфоровое блюдо или декор.

Летом Вы сможете познакомиться с городом Резекне, прогуляясь по пешеходному маршруту "По следам древнего Резекне" с помощью аудиогида на латышском, русском и английском языках. Маршрут пролегает через самые красивые места города и позволяет познакомиться с его историей. На набережную реки Резекне добавят новый объект окружающей среды, который будет символизировать Латгальские керамические традиции и сочетать их с водной стихией.

В этом летнем сезоне в Балвском крае появилось два новых туристических предложения. Мастерская по обработке кожи "Leatherely" производит высококачественные изделия из кожи, дает возможность наблюдать за работой мастера и вместе участвовать в создании изделий из кожи. В свою очередь, хозяйство "Dižarāji" знакомит с процессом копчения мяса по древним местным методам – в бане по-чёрному из брёвен ольхи. Вы также сможете попробовать и купить продукцию.

Новый местный велосипедный маршрут "Tepenīcas aplis", пешеходная тропа вокруг острова на озере Виляка с понтонным мостом ждет гостей в Вилякском крае.

Экспедицию по городищам совсем скоро можно будет посетить в Балтинавском крае. Это четырехчасовой поход с легендами и приданиями, которые окружают Балтинавский округ и его культурные и исторические достопримечательности.

Посетители посёлка Малнава Карсавского края смогут прогуляться по новому пешеходному маршруту "Один день в Малнаве".

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Если же вы планируете выехать на природу, то соблюдайте правило 2+2: не собирайтесь больше двух человек (если вы не являетесь членами одного домохозяйства), а также держите дистанцию в два метра.

Кроме того помните, что Latvijas valsts meži закрыл для посещения часть туристических объектов: смотровые башни, бункеры и узкие природные тропы. Со списком закрытых мест можно ознакомиться ЗДЕСЬ.