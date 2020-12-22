ФОТО. Гуляем на праздниках: Путь ангелов и световые истории в Сигулде

Большинство латвийских городов встречают зимние праздники в красивом новогоднем наряде. Оделась в него и Сигулда, и один из самых популярных объектов, украшающих город в этом году, находится на площади перед железнодорожным вокзалом.

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В месте, где летом обычно разворачивается разнообразная торговля, обосновались три разных ангела – они являются частью кампании "Постарайся не забыть" и, с помощью установленных на площади инсталляций, напоминают нам о разнообразных вещах, о которых, в суете праздников, мы часто забываем или воспринимаем как должное. Например, один из ангелов напоминает нам о том, что в эти праздничные дни стоит позвонить или написать кому-то, кто одинок или находится вдалеке от своей семьи и друзей. Другой ангел "говорит" о том, что мы все – часть чего-то: города, страны, часть природы, о которых нужно заботиться и не забывать.

Но самая популярная часть инсталляции – это, конечно, фотоуголок, в котором можно сфотографироваться и хотя бы на минутку почувствовать себя ангелом. И эта инсталляция о том, что мы все для кого-то – самые настоящие ангелы, которых любят, ждут и в которых верят.

Foto: Reinis Oliņš

Интерактивный "Путь ангелов" проходит от площади перед ж/д вокзалом Сигулды, где установлена центральная елка города до Сигулдской евангелическо-лютеранской церкви. Пройтись по ней можно используя приложение для мобильного телефона Overly, которое "оживит" 10 различных ангелов.

А в замковом квартале Сигулдского замка в темное время суток (с 17:00 до 23:00) можно понаблюдать за световой историей "Колодец счастья". Световая инсталляция, построенная на идее зимнего солнцестояния и включающая в себя световые проекции и звуковое сопровождение, будет доступна до 2 января.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.