ФОТО. Идем гулять! В Латвии появились новая природная тропа и смотровая вышка

Если кажется, что все природные и пешеходные тропы в Латвии уже исхожены и изучены, то самое время отправиться в Прейльский край – рядом с Пелечским болотом и озером Пелечу открыта новая пешеходная тропа и смотровая площадка, пишет radio1.lv.

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Как отмечает Latvijas valsts meži, пешеходная тропа и сопутствующая ей инфраструктура были созданы после очистки болота на территории заповедника. Помимо пешеходной тропы были обустроена смотровая площадка, установлены скамейки для отдыха и информационные знаки. В ближайшее время на тропе планируется также разместить материалы об особых и редких растениях и животных, встречающихся на болоте.

Новая пешеходная тропа расположена на границе Пелечского болота и одноименного озера, которое является особо охраняемой природной территорией национального значения. Согласно сайту Агентства охраны природы, территория заповедника является важным местом для охраны переходных болот и просадок, которые образуются в результате зарастания Пелечского озера.

Фото: Архив Прейльского TIC

Во время прогулок по этой территории весной и летом можно увидеть редкие виды сосудистых растений и мхов. Но даже сейчас, когда зима еще не совсем покинула нас, во время прогулки можно насладиться прекрасными видами.

По данным LVM, новая пешеходная тропа имеет длину 200 метров и ведет к смотровой площадке высотой 3,5 метра. Тропа подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения – она достаточно широкая, ровная и имеет перила для дополнительной безопасности. Рядом с тропой есть лодочный причал.

Координаты тропы: 56°09'57.4"N 26°43'07.2"E