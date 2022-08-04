ФОТО. Имение Брамберге: Уникальные ворота, колоритная разруха и приятные хозяева (и всего 11 км от Елгавы!)

Количество замков и поместий в Латвии достаточно для того, чтобы не задумываться о том, куда вы отправитесь на прогулку в предстоящие выходные. К сожалению, часть усадьб постигла незавидная участь: они находятся в запустении и вскоре совсем придут в негодность. Но есть и те, которым повезло. У них появились хозяева, которые в силу своих способностей и денежных средств пытаются привести в порядок купленные ими замки и поместья. Одним из таких мест, в возрождение которого хочется верить, является замок Брамберге.

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Расположено Брамберге в 11 километрах от Елгавы в сторону Тервете. Хочется только предупредить, что из-за больших и очень зеленых сейчас деревьев, сразу вы его не увидите, но если вы вбили в приложение Waze "Bramberģes pils", то он приведет вас туда, куда нужно.

Само имение было построено на возвышении на правом берегу Брамбергского ручья, являющегося притоком речки Тервете в первой половине XVII века. Во время герцогства Курляндского и Земгальского в XVII-XVIII веках имение принадлежало семье герцога Курляндского (а если быть точнее, то жене герцога Готарда Кетлера Луизе Шарлотте).

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В те времена Брамберге представляло собой обычное для тех времен загородное владение. Из самых старых построек более-менее сохранились три: господский дом, дом управляющего имением и надвратная башня.

Наиболее красивая часть имения Брамберге – это здание ворот, аналогов которому в Латвии нет. Ворота выглядят как двухэтажная башня, к которой с каждой стороны примыкает по одному помещению на первом этаже. На втором этаже ворот создана галерея с тремя колоннами и каменной балюстрадой.

Можно было подумать, что ворота имели какое-то военное значение, но к моменту их постройки оборона поместья перестала быть актуальной и они служили лишь украшением усадьбы. Позже их переоборудовали в некое подобие кладовой.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

После присоединения Курляндского герцогства к России, имение Брамберге стало собственностью российской короны, но его арендаторы постоянно менялись. В 1909 году поместье было сдано в аренду профессору философии доктору Петерису Залитису. Он восстанавливает замок так, что "несколько высокопоставленных чиновников Министерства земледелия и других высокопоставленных лиц из Петерпилса, увидев его, удивились и спросили: "Неужели это все так сохранилось со времен герцога?"" К сожалению, во время Первой мировой войны вся красота была разрушена.

Во время аграрной реформы, проводимой в Латвии в 1920-е годы, имение было разделено на 40 частей. В 1920-1930-е годы в господском доме имения находились волостное управление и почтовое отделение. Некоторое время здесь размещалась школа и квартиры. В советское время находилась аптека и общежитие. В 1980-е годы комплекс Брамбергского имения принадлежал колхозу "Накотне" (Nākotne).

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Несколько лет назад имение, наконец-то, обрело хозяев, которые всячески пытаются восстановить поместье и территорию вокруг него. К сожалению, по словам нынешних собственников Брамберге, этот процесс совсем не быстрый и на восстановление даже небольших частей замка тратится очень много времени. Поскольку поместье является памятником национального достояния, то любые изменения в его состоянии требуют большой бумажной работы по сбору всех необходимых разрешений и поиска исторических свидетельств о том, как выглядела та или иная часть здания. Особенно досадно, по словам нынешнего хозяина поместья, бывает собрать все необходимые бумаги, получить одобрение на проведение работ и выяснить, что нашлась какая-то новая информация о том, как выглядела та часто здания, которую планировалось отреставрировать. Такое, например, случилось с двумя окнами на первом этаже здания, восстановление которых оказалось заморожено.

Другой большой проблемой для хозяев является недостаток необходимых материалов и людей, которые могли бы заняться восстановлением. В Латвии таких специалистов очень мало и их свободное время расписано на много месяцев вперед.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

К счастью, хозяева Брамберге, действительно стараются сделать все возможное для того, чтобы восстановить имение и за последние четыре года оно, как минимум, избавилось от большого количества мусора, который копился здесь десятилетиями. К сожалению, верхние этажи дома закрыты для посещения из-за соображений безопасности, но подвал, первый этаж и бывшие помещения почты можно осмотреть. Нам повезло, и мы погуляли по поместью в сопровождении самого владельца Гунарса, который оказался очень приятным и разговорчивым человеком.

Он также рассказал там, что поместье принимает участие в Днях домашних кафе в Латвии и как раз в предстоящие выходные в Брамберге будут кормить и поить всех гостей замка.

Дополнительную информацию про замок Брамберге можно найти на странице поместья в Facebook. А посетить имение можно за пожертвования – оставить их можно вначале ведущей к господскому дому аллеи.