ФОТО. Исторический жилой комплекс в Саулкрасты, который превратился в этом году в уникальные апартаменты

Те, кому нравится путешествовать по Латвии и останавливаться в апартаментах с изюминкой, наверняка оценять появившийся в этом году в Саулкрасты интересный вариант – комплекс исторических зданий Villa Gaida.

"160 лет назад капитан дальнего плавания Симанис Скуя получил большой участок земли прямо за высокой дюной, которая защищала землю от морских ветров. Первыми постройками на участке стали небольшой одноэтажный дом и сарай, позже к ним присоединились еще два летних домика, расположившиеся поближе к дороге. Незадолго до Первой Мировой войны основные постройки, а также один из летних домиков Симанис Скуя продал доктору Николаю фон Стрику. Второй дачный домик Скуя оставил себе, но Первая Мировая война уничтожила его, наряду с некоторыми другими постройками в Саулкрасты. Пару десятилетий спустя владельцами оставшейся недвижимости стали четыре семьи из Лимбажи, которые каждое лето приезжали сюда отдыхать. После Второй Мировой войны в домах расположилась база отдыха Министрества внутренних дел, а после денационализации имущество оказалось "разорванным" несколькими собственниками на мелкие кусочки", - рассказал Тургиду нынешний владелец комплекса исторических зданий Сигитс Дудурис, который в течение десяти лет собирал всю недвижимость в одно целое.

Работы по реконструкции Большого дома начались семь лет назад. Но оказалось, что "культурный слой", который остался в этой постройке после смен всех хозяев и проведенных ими в свое время работ, - очень интересен. В итоге владельцы пришли к мысли о том, что здание нужно не просто ремонтировать, а реставрировать.

Для гостей Большой дом, в котором разместились пять апартаментов, открылся в апреле этого года. В каждой из квартир могут с комфортом разместиться от двух до четырех человек. Кроме современной мебели, в помещениях можно встретить и отреставрированные шкафы, тумбочки и секретеры.

Планируется, что этим летом завершатся работы и в Амбаре, где для отдыхающих будут доступны трое двухэтажных апартаментов. После этого начнутся работы в "Доме на Улице", где будет библиотека, камин, фортепиано и хорошее вино...

Villa Gaida расположена по соседству с морем, "Тропой заката" и Белой дюной. Рядом также можно найти Велосипедный музей и прокат велосипедов, рестораны, кафе и другие развлекательные заведения.

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