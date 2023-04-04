ФОТО. К Пасхе в Юрмале появились зайцы и яйца
Foto: Artis Veigurs

С приближением Пасхи латвийские города начинают потихоньку одеваться в свои весенние наряды. В Юрмале ими стали традиционные крашеные яйца и разнообразные зайчики. Их можно найти в парках, скверах и даже на стволах деревьев, главное – внимательно смотреть по сторонам.

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В городе установлено почти 20 больших разноцветных яиц. Они расположились в сквере Майори напротив железнодорожной станции, в парке отдыха Каугури на улице Маза Нометню, 1, и в парке Кемери на детской игровой площадке, которую в этом году украшают два разноцветных яичных поезда. В свою очередь, улица Ригас украшена тремя большими пасхальными кроликами, в которых "встроены" разноцветные витражи – типичные элементы юрмальской архитектуры.

Деревья перед Домом культуры Каугури на улице Райня, 110, парк Меллужу и деревья в парке Асари украшены разноцветными пасхальными кроликами, созданными в сотрудничестве с художницей Агнесе Буле.

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