ФОТО. Кайвский дуб в Сенчи – самое толстое дерево в странах Балтии

Туристические достопримечательности создают не только люди, но и сама природа. Совсем недавно Тургид писал о Сейском дубе – четвертом по величине в странах Балтии и втором по размерам в Латвии. Первое же место в Латвии занимает Кайвский дуб, растущий неподалеку от Тукумса.

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Дуб растет в Тукумском крае, у северной окраины местечка Кайве, у хутора Сенчи. Окружность дуба составляет 10,52 метра, что делает его не только самым толстым деревом в Латвии и странах Балтии, но и 11-м по величине дубом в Восточной Европе, утверждается на сайте Департамента охраны природы. Обхватить его, взявшись за руки, смогут только девять взрослых человек.

Причем рост дерева все еще не остановился. В течение XX века обхват ствола дуба увеличился более чем на 2 метра – в 1940 году его окружность составляла 8 метров, а в 2013 году уже 10,4 метра. Дерево, однако, сильно пострадало: в 20-е годы XX века от удара молнии оно утратило верхушку, в последующие десятилетия отломались несколько больших сучьев. Сохранившиеся до наших дней ветви поддерживаются специальными шестами, над гниющим стволом дуба сооружен навес, а гнилые полости в стволе сразу цементируются.

Существуют самые разные мнения об истинном возрасте дуба - некоторые считают, что ему может быть 800-1000 лет. Однако Гунтис Эниньш, специалист по большим деревьям, в этом сильно сомневается и отмечает, что в Латвии вероятнее всего нет деревьев старше 500–600 лет. По его мнению, Кайвскому дубу примерно 400-500 лет, если брать за основу ежегодное увеличение толщины ствола дерева.

Отдельные большие дубы, окружающие "предка", показывают, что когда-то здесь был дубовый лес, а в древности еще и место поклонения. По слухам, когда-то в близлежащей усадьбе Кайве был монастырь, который был разрушен во время шведской войны. В то время под корнями дуба хранилось 3 бочки золота. Эти рассказы стали причиной того, что в начале прошлого века предпринимались попытки найти под дубом остатки зарытого клада, но корни дерева настолько затвердели, что найти в них что-то не представляется возможным.

А вот и сам дуб-великан:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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