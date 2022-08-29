Согласитесь, летний сезон немыслим без интересных путешествий и мест? Особенно, если в них скрыта необычная история. Именно поэтому команда Delfi решила посетить Талси, где в трех километрах от центра города, на обочине шоссе, можно увидеть старинную каменную ветряную мельницу, которой дали вторую жизнь и которой управляет зажигательный итальянец Джузеппе.

До начала 2000 года мельница стояла заброшенной и никому не нужной. Она была в очень плохом состоянии. В начале 2000 года ее купил и отреставрировал итальянец Джузеппе Риккарди, который увидел в невзрачных руинах потенциал и приобрел их для своей возлюбленной латышки Агры. Двери Джузеппе всегда открыты для гостей!

Когда мы отправились в гости к Джузеппе и Агре, погода была переменчива — то светило солнце, то небо затягивалось тучами. И вот мы увидели развевающийся на вершине смотровой башни флаг (Джузеппе называет мельницу смотровой башней, потому что у нее нет крыльев), что по словам местных жителей означает, что владелец дома. Если флагшток пустой, это значит, что Джузеппе не в Латвии. Мы сфотографировали этот памятник архитектуры государственного значения со всех сторон, но на фотографиях не видно четы владельцев. Почему так? Как со смехом говорит Джузеппе: "Так у читателей будет повод приехать и увидеть нас вживую!".

Как удалось купить мельницу?

Агра и Джузеппе встретились не в Латвии и даже не в Италии, а в Германии. Агра поехала туда во время школьных летних каникул, чтобы заработать денег. Агра — учитель, а Джузеппе — инженер-строитель, увлекающийся архитектурой. Когда в сентябре начались занятия в школе, Агра вернулась в Латвию. Но между итальянцем и латышкой что-то вспыхнуло и в конце октября Джузеппе сел на самолет и впервые приехал в нашу страну.

У обоих сохранились очень теплые воспоминания о первой встрече в Латвии. В октябре Агра и ее дочь Агнесе отправились в Рижский аэропорт встречать итальянского гостя. После они поехали в Талси, потому что Агра хотела показать не только свои родные места, но и самые красивые и ухоженные места Латвии.