ФОТО. Как на открытке: Осенняя тропа сквозь тростник на озере Каниерис

Тропа на озере Каниерис хоть и не самая длинная, но точно одна из самых необычных в Латвии. И особенно красиво она выглядит осенью.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Озеро Каниерис – это охраняемый природный объект, входящий в состав национального парка "Кемери". Это одно из самых богатых озер в Латвии с точки зрения разнообразия птиц и рыб, поэтому Каниерис любят рыболовы и энтузиасты орнитологии. На озере 14 островов, которые облюбовали водоплавающие птицы. Всего здесь было замечено более 200 видов птиц, причем наибольшее их разнообразие можно увидеть весной и ранней осенью.

Тропа на озере примечательна тем, что одна ее часть находится на понтонах в воде, и немного колышется на ветру вместе с окружающим ее тростником. Тропу проложили в 2013 году, и она ведет сквозь густые заросли тростника, через которые ничего не видно, от чего возникают весьма необычные ощущения.

В другом конце тропы, на полуострове Риексту вдающемся в озеро, находится деревянная вышка, построенная для наблюдения за птицами. Отсюда можно увидеть просторы озера и окрестностей, и если повезет, то и некоторых из двухсот замеченных здесь пород водоплавающих птиц.

Тропа начинается от смотровой вышки и ведет сквозь тростниковые джунгли на Андерсалу. Благоустроенная тропа заканчивается примерно через 600 метров и если у вас нет желания дальше идти по грязи, то лучше вернуться по этой же тропе назад — дальше пройти не так уж и легко.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.