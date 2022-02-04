ФОТО. Как в Энгуре на месте старого рыбацкого сарайчика появились дизайнерские апартаменты

Поселок Энгуре может гордится своим прекрасным расположением – он окружен зелеными лесами и находится прямо на берегу моря. Здесь можно не только насладиться красотой прибрежных пейзажей, но и прекрасно отдохнуть у моря, а по-утрам выпить чашечку вкусного кофе и позавтракать теплыми булочками.

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Теперь недалеко от пляжа, порта и самых популярных кафе в Энгуре, вместо старого сарая с рыболовными снастями есть новые дизайнерские апартаменты для отдыха Kukul apartaments, которыми управляют жители Энгуре Синтия и Иво Беркольдс.

Изначально планировалось обустроить небольшую пекарню для матери Синтии Элиты в одном из помещений на первом этаже. Но строительство затянулось и пекарня в результате переехала на другую сторону улицы превратившись в заведение гораздо больших масштабов Kukul ceptuve. Успех не заставил себя ждать! По словам владельцев, пекарня настолько популярна, что по выходным клиенты выстраиваются в длинную очередь за горячими булочками с маком и корицей, фокаччей, багетами и другой выпечкой. "В маленькой пекарне мы бы не справились с таким большим потоком посетителей", — говорит Синтия.

Параллельно с заботами о пекарне Синтия и Иво работали над новой идеей — созданием качественных, комфортных и уютных апартаментов для гостей в Энгуре. Много времени было потрачено на разработку дизайна, подбор и закупку материалов, мебели и элементов декора. Разработкой и строительством Синтия и Иво занимались вместе с местным производителем Firsthouse. Изготовление некоторых элементов оформления и мебели было доверено местным мастерам, а интерьером занималась сама Синтия: апартаменты стали ее итоговой работой по окончании дизайнерских курсов с дизайнером интерьеров Илоной Богдане.

Foto: Madara Ķīse

Foto: Madara Ķīse

Foto: Madara Ķīse

"Дом находится на месте рыбацкого сарая моего дедушки Индрикиса, поэтому основным архитектурным решением стал прототип фальш-сарая с современными элементами для комфортного проживания. Мне кажется, это было эмоционально правильным выбором", - рассказывает Синтия Берколде.

"В прибрежной застройке рыбацкого поселка должна быть сохранена типичная форма зданий с 45-градусной крышей. Такое решение нам показалось очевидным и очень красивым. Работы с интерьером мы тоже почти закончили, но время от времени будем что-то менять, дополнять и улучшать, потому что я верю, что гости к нам будут возвращаться и, конечно, радоваться нововведениям", — говорит Синтия. Хозяева также планируют создать красивую планировку двора, визуально отделив его от других зданий.

Foto: Madara Ķīse

Сейчас в помещении, где когда-то планировалось обустроить пекарню, изготавливаются торты и шоколадные детали, которые невозможно сделать в пекарне. Неудивительно, что иногда в апартаментах вкусно пахнет шоколадом и другими сладостями. В качестве приятного дополнения к отдыху в Kukul apartaments – свежая выпечка на завтрак и вкусный кофе.

Что ждет гостей апартаментов в Энгуре? Квартира-студия с террасой на втором этаже и двухэтажная квартиру в стиле лофт с террасой, сауной и ванной. Апартаменты соединены между собой, поэтому большая семья или компания друзей могут арендовать дом с двумя спальнями целиком.

Foto: Madara Ķīse

По словам Синтии и Иво, Энгуре и другие, расположенные у моря поселки, активно развиваются. В порту Энгуре есть пристань для яхт, набережная для прогулок и пляж. В окрестностях есть оборудованные природные тропы и озеро Энгуре. В летние месяцы на пляже проходят тренировки по кайтбордингу, а также есть площадки для пляжного волейбола. Развивается комплекс для отдыха и ресторан Albatross home. По соседству активно работают рестораны Engure Cafe и Kafff, а в Берзциемсе — ресторан Vizbuļi. Гости могут насладиться отдыхом у озер — в поселке Ридели есть кафе Cope, в Апшуциемсе — Apsīte. В округе появилось уже много новых мест для ночлега и каждый может найти для себя наиболее подходящий вариант.

Проект был реализован при поддержке Финансового института развития Altum и Службы поддержки села, а также благодаря обществу "Партнерство по делам села и моря".

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