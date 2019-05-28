ФОТО. Как в сказочном царстве: прогулка по цветущему дендрарию Лачупите

Если вы ищете красивое место для прогулки в ближайшие выходные, то DELFI Tūrismagids предлагает отправиться в дендрарий Лачупите, где сейчас сказочно красиво, потому что цветут рододендроны.

Дендрарий Лачупите основан в 1959 году инженером Игорем Меднисом, который начал высаживать в приморском лесу нехарактерные для этого места растения, рассказывается на сайте Управления охраны природы. Благодаря мягкому климату этого места растения здесь хорошо прижились. Меднис посвящал дендрарию все свое свободное время и создал значительную коллекцию деревьев и кустарников. Посадочный материал он собирал в Латвии, Эстонии и Литве, а также на всей обширной территории СССР, особенно на Дальнем Востоке.

Площадь парка составляет 7,2 гектара, и здесь растет 60 видов хвойных деревьев и 350 видов лиственных деревьев.

Добраться до этого места просто. Езжайте по Талсинскому шоссе и остановитесь за Клапкалнциемсом. Оставьте машину на обочине примерно в 150 метрах от поселка, возле указателя (Lāčupītes dabas taka) сверните направо, на лесную дорогу, ведущую в сторону моря. Перейдите по мостику через речку, возле информационного стенда сверните налево и пройдите еще 150 метров — далее начинается дендрарий.