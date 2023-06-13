ФОТО: Как выглядел крупнейший в Балтии родельбан перед самым открытием
Foto: Māris Bileskalns

10 июня в Вентспилсском парке приключений состоялось открытие крупнейшего в Балтии родельбана. Новый аттракцион обещал большой выброс адреналина всем, кто отважится проехать по извилистой трассе длиной в несколько сотен метров.

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Строительство родельной трассы в Парке приключений на склоне горнолыжной горы Lemberga hūte началось 1 июля прошлого года. Идея строительства родельбана вынашивалась несколько лет. Инвестиционный проект был подготовлен муниципальным учреждением "Вентспилсское коммунальное управление" и реализован при софинансировании из государственного бюджета в размере 1,6 миллиона евро.

ФОТО: Как выглядел крупнейший в Балтии родельбан перед самым открытием
Foto: Māris Bileskalns

Общая длина родельной трассы составляет 800 метров, а длина спуска – более полукилометра. Сани могут развивать максимальную скорость 40 км/ч, а на высоте около 25 метров от уровня земли трасса образует два 360-градусных поворота.

Родитель сможет прокатиться с ребенком, так как сани выдерживают 150 кг, также они будут оснащены интеллектуальными тормозами, обеспечивающими самоторможение в случае, если посетитель впереди будет ехать медленнее.

ФОТО: Как выглядел крупнейший в Балтии родельбан перед самым открытием
Foto: Olimpiskā centra “Ventspils” arhīvs

Родельбан будет работать круглый год при любых погодных условиях. На случай дождя сани оснащены чехлами, защищающими пассажира от осадков.

Конструкция трассы и сани изготовлены на заводе "Josef Wiegand GmbH & Co. KG" в Германии, одном из крупнейших и наиболее опытных производителей американских горок в мире.

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