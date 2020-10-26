ФОТО. Как выглядел полет по самому необычному маршруту Рига-Рига
Foto: Ģirts Ceriņš

В конце прошлой недели из аэропорта «Рига» вылетел самолет. Казалось бы, что в этом необычного? А удивительным был конечный пункт полета – самолет, совершив обзорный полет над Курземе, должен был вернуться обратно в Ригу.

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Около 80 пассажиров, включая представителей СМИ, приняли участие в чартерном рейсе Рига - Рига (номер рейса BT7701), специально организованном туристическим агентством Balt-Go и airBaltic.

Вылет из аэропорта "Рига" состоялся 25 октября в 16.10, а маршрут полета пролегал над Лиепайским шоссе. Так как самолет летел довольно низко – около 900 метров над землей – пассажиры смогли хорошо рассмотреть осенние пейзажи Курземе, рассказали "Тургиду" представители Balt-Go.

Над Лиепаей самолет сделал четыре круга, после чего направился в сторону Павилосты, совершив над городом еще один круг. В итоге пассажиры смогли насладиться закатом над Балтийским морем.

Всем пассажирам был предложен обед, состоящий из четырех блюд, приготовленных по рецептам из кулинарной книги, изданной в 1937 году и написанной латвийскими домохозяйками: телячий паштет с гренками, жареная свинина с маринованной в клюквенном соке тыквой и овощами, тыквенный хлеб с мармеладом и сахарной пудрой и клюквенный мусс в ванильном соусе.

Полет длился примерно полтора часа, в роли гида выступил актер Андрис Булис.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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airBaltic Курземе Лиепая
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