ФОТО. Как выглядела ночь световых иллюзий в Лигатне в прошедшие выходные

Лигатненские тропы – всегда были местом, куда приезжало погулять большое количество людей. На прошедших выходных многие отправились туда чтобы принять участие в Ночи световых иллюзий.

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В сопровождении гида участники прошлись по освещенному маршруту в культурно-историческом центре Лигатне. Начало тропы находилось у Лигатненского туристического информационного центра на улице Спрингю, 2. Затем дорога провела всех мимо старых домов рабочих бумажной фабрики на Рижской горе, в которых до сих пор живут люди. Пройдя по мостику «Эйжен», участники прогулки увидели песчаниковые обнажения и систему шлюзов и каналов, созданную для подачи воды, необходимой для производства. Сейчас в них устроен рыбный путь и осенью здесь можно увидеть удивительное зрелище – прыгающих лососей, идущих на нерест.

Дальше дорога привела к скале Анфабрика, высотой 16 метров. Свое название она получила из-за первых, построенных на ней зданий Лигатненской бумажной фабрики — здесь в 19-м веке работала Handfabrika (фабрика ручного труда, мануфактура). Посетители прошли мимо Лигатненского дома культуры и вышли к визитной карточке Лигатне – скале Лустузис. Песчаниковая скала получила свое название из-за излюбленного места на вершине, где местные жители собирались вместе, чтобы повеселиться и послушать духовой оркестр.

Со Школьной горки все спустились вниз и почти сразу попали на территорию Лигатненской бумажной фабрики, где их ждала игра световых иллюзий. Продолжительность маршрута составила 1,5 часа, общая протяженность – 3 км.

Мероприятие посетило более 200 человек. Из-за высокого спроса все билеты были распроданы, и были организованы две дополнительные прогулки. Мероприятие было организовано муниципальным агентством «Лигатненский центр культуры и туризма», Лигатненским туристическим информационным центром в сотрудничестве с ассоциацией Greenfest.

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