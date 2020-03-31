Зима нас в этом году не радовала – снег (по крайней мере, в Риге) был редким и вполне запоминающимся явлением. Но за день до начала апреля зима внезапно решила напомнить о своем существовании – кто ее знает, зачем.

Вечером 30 марта в разных соцсетях повились фотографии того, как выглядят разные места в Риге и ее окрестностях. Вот, например, два снимка весенне-зимней Даугавгривы, которыми с редакцией DELFI поделилась Марта.

Другой читатель – Гвидо – заснял красивые снежные пейзажи Марупе. А единственный снеговик в нашей подборке был слеплен в рижском районе Биерини.