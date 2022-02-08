ФОТО. Как выглядит Цесвайнский замок после реконструкции? 12 февраля он окончательно откроется для посетителей

После масштабных работ по реконструкции и реставрации наконец-то сдан в эксплуатацию Цесвайнский замок и первые посетители смогут увидеть его обновленным уже в эти выходные – 12 и 13 февраля.

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Замок был отреставрирован в рамках проекта трансграничного сотрудничества "Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия в Латвии и России". Культурно-исторические ценности восстановлены также в Даугавпилсе и российском Пскове. Общая стоимость проекта составила 4 114 247 евро, из которых на реконструкцию Цесвайнского замка было потрачено 1 711 930 евро.

Как рассказала руководитель Восточно-Видземского центра культуры и искусства Линда Бакмане, в замке была замке установлена система пожарной и охранной сигнализации, в части помещений замка установлена система центрального отопления, а также канализация и канализация.

Foto: Linda Bakmane

На втором этаже Цесвайнского замка теперь расположен вестибюль с оборудованным конференц-залом и комнатой для служащих замка. Установлена новая деревянная лестница из вестибюля на чердак, которую сделали по старинным фотографиям замка, восстанавливая некоторые элементы, которые еще сохранились от исторической лестницы.

Замок стал доступным для людей с ограниченными физическими возможностями: для этого был установлен подъемник с новой бетонной лестницей.

В подвале правого крыла замка отремонтированы и приспособлены помещения для оказания услуг общественного питания. Один из каминов в Охотничьем зале замка обрел свое первоначальное великолепие. Камин с историческими зелеными изразцами полностью отреставрирован и имеет статус памятника истории.



Свой исторический облик обрела и одна из открытых террас замка, которая в настоящее время украшена деревянными колоннами, резьбой по дереву и медной крышей.

Учитывая введенные в стране ограничения, открытие Цесвайнского замка пройдет без особого празднества, но в торжественной обстановке. В день открытия Цесвайнского замка посетителей порадует акустическая фортепианная музыка, созданная в рамках проекта ALPHA-DO L&A. Композиции записаны в музыкальной комнате бального зала Цесвайнского замка на рояле замка. Эта музыка будет играть по всему замку весь февраль.

Foto: Edmunds Mitenieks

В замке также можно будет увидеть выставку работ художницы Лаймы Бакане "Бал в замке". Работы выполнены в авторской технике, некоторые из них подготовлены для выставки в Цесвайнском замке. В залах замка также будут выставлены гобелены художника по текстилю Георга Барканса из коллекции Цесвайнского замка-музея.

Цесвайнский замок или замок Адольфа фон Вульфа считается одним из ярчайших достижений архитектуры второй половины XIX века. Это шедевр эклектизма, в котором соединились архитектура, скульптура, искусство по металлу и живопись.

Цесвайнский замок является памятником архитектуры государственного значения и с 1997 года он входит в список Европейского культурного наследия.

Замок строился с 1893 по 1896 год. С 1919 года в замке находилась школа, а в 2002 году пожар уничтожил крышу замка. В Цесвайне построена новая средняя школа, и замок постепенно приобретает свой изначальный вид. В 2003 году восстановлена крыша левого крыла замка, в 2006 году - башня замка.

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