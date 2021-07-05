ФОТО. Как выглядит Даугавпилс с высоты полета воздушного шара
Foto: Andrejs Jemeļjanovs

В конце июня в Даугавпилсе отмечалось 746-й день рождения города, во время которого в воздух поднимались воздушные шары.

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В этом году во время дня рождения города все желающие могли принять участие в спортивных мероприятиях, посетить культурные и туристические достопримечательности города, сыграть в игру по фотоориентированию и посетить блошиный рынок в Даугавпилсской крепости. Среди других развлечений по время праздничных мероприятий был полет воздушных шаров, во время которого фотографу Андрею Емельянову удалось снять Даугавпилс и его окрестности с высоты полета воздушного шара.

Вот эти фотографии:

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Delfi Turgid

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Даугавпилс Латгалия Galamērķi Daugavpils Eiropa Latvija
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